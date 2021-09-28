مصمم أزياء حسين فهمي في "الفارس": "الجمهور هيشوفه بشكل مختلف للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر النجم حسين فهمي بإطلاله مميزة وجديدة في أحداث فيلمه الجديد "الفارس"، بتوقيع مصمم الأزياء إسلام سعد، وذلك في العمل المنتظر عرضه قريبا.

وأعرب مصمم الأزياء إسلام سعد عن سعادته بالتعاون مع النجم حسين فهمي، لافتا إلى أنه سيظهره بشكل مختلف للغاية خلال أحداث العمل.

وتابع "سعد": "حسين فهمي ممثل صاحب إطلالة مميزة، والتعامل معه إضافة كبيرة لي في مشواره العملي رغم أنه في مستهل طريقي للنجاح".

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

وكان إسلام سعد عمل مع العديد من النجوم خلال موسم رمضان الماضي، مثل حمادة هلال في مسلسل "المداح"، ومحمد إمام في "النمر"، ومسلسل "الطاووس" لتصميم ملابس النجوم.

كما عمل "سعد" على تصميم أزياء لاعبي كرة القدم من أبرزهم: أفشه، محمد شريف، أيمن أشرف، محمود علاء، مصطفى محمد.