كورونا اليوم: تحذير من انتشار الموجة الرابعة.. ومزج لقاحين يزيد الأجسام المضادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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تحذير من انتشار الموجة الرابعة

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، من تجاهل الحصول على اللقاح، مؤكدا أنه بات إلزاميا.

واضاف حسني، في تصريحات تلفزيونية، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، قائلًا: "سرعة الانتشار الواقي منها هو تلقي اللقاحات".

مزج هذين اللقاحين يزيد الأجسام المضادة

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية، وصفت مسبقا مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ"الاتجاه الخاطئ"، إلا أن السلطات الصحية الروسية، بدأت في هذا الاتجاه ببعض البلدان بعد نجاح التجارب السريرية.

وأفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن مزيج لقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت" ضد كورونا يظهر نموا مرتفعا للأجسام المضادة للفيروس.

وجاء في بيان صدر عن الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة... وشركتا "أسترازينيكا و"ار-فارم" بيانات تمهيدية حول النشاط المعطل للاستخدام المشترك للقاحي شركة "أسترازينيكا" (الذي تم اختراعه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد) والمكون الأولي للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، وتم الحصول عليها في إطار التجارب السريرية في جمهورية أذربيجان"، بحسب ما نقل "روسيا اليوم".

دواء للنقرس يخفف أعراض كورونا

حتى الآن، لا يوجد دواء فعال بنسبة 100% يمكنه الوقاية من كورونا وعلاجه، على الرغم من تطوير اللقاحات، إلا أنها توفر حماية جزئية فقط، إلى جانب اللقاحات تم إعادة توجيه العديد من الأدوية الحالية لهذه العدوى.

أحدث دواء ينضم إلى هذه القائمة هو دواء النقرس، الذى يعالج نوع من التهاب المفاصل الذى يسبب ألمًا شديدًا واحمرارًا وتورمًا وألمًا في المفاصل، معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على الرغم من أن هذا الدواء يستخدم بشكل أساسي لعلاج النقرس، إلا أنه يتمتع أيضًا بخصائص قوية مضادة للفيروسات ويمكن استخدامه بفعالية ضد فيروس كورونا، وفقًا لدراسة جديدة من كلية الطب البيطري بجامعة جورجيا، الدراسة منشورة في مجلة Scientific Reports، ونشرها موقع thehealthsite .