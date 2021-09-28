مواليد 5 أبراج تحب الانتقام "بلاش تكسب عداوتهم".. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التخلي عما حدث لهم في الماضي والأذى والأحقاد، هدفهم الرئيسي هو الانتقام ممن أساء إليهم.

وعلى الرغم من مرور الوقت، وتحول الأمر إلى شيء من الماضي، فهم لا يضيعون حقهم، وإليك أهم علامات الأبراج الذين يبحثون عن الانتقام، وذلك وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

1- الثور:

عادة ما يكون الثور عنيدًا جدًا، وبالتالي يكون انتقاميًا، إنهم يحبون التخطيط بعناية لكل ما يفعلونه، وهم صريحون، يواجهون مباشرة ويخبرون بما سيفعلونه.

2- السرطان:

حذرون ويكونون في حالة مزاجية تحب الانتقام، خاصة إذا أصيب شخص ما يحبونه بأي شكل من الأشكال، لن يلجأوا إلى أشكال الانتقام القاسية إلا إذا تفاقم الأمر، لذلك بهذه الطريقة فإن السرطان له ما يبرره.

3- العقرب:

يرى مواليد هذا البرج أن الانتقام هو سبب منطقي للعودة إلى الشخص الذي جعلهم غاضبين، إنهم غير قادرين على التخلي عن أي أذى أو ضغينة تجعلهم ينتقمون.

العقرب حساس، لذلك عندما يأذى، يجد أنه من الأسهل الانتقام من الشخص، لإخماد غضبه، هم أذكياء ومتلاعبون أيضًا.

4- الأسد:

سيحصل الأسد على كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها للتخطيط للانتقام المثالي، إنهم حاسمون، لذلك من الصعب تغيير رأيهم إذا كانوا عازمين عليه، إذا أخذ شخص ما شيء عزيز عليه، فلن يتوقف عند أي شيء حتى يستعيد أشياءه.

5- الميزان

يكره أولئك الناس الذين ينغمسون في أعمال الظلم، لذلك إذا أذاهم شخص، فسيصبحون منتقمين ويفعلون كل شيء للرد عليه.

هم يؤمنون بالتوازن، فإذا كان شخص ما جعل حياتهم صعبة، فسوف يجعلون حياتهم أكثر سوءًا، لديهم قدرة منخفضة على التسامح مع الظلم والأذى والصراعات الهادفة.