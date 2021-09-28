إطلالات اليوم: رحمة حسن تتألق بالأحمر.. ومايا دياب جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مايا دياب:

طلت المطربة مايا دياب بفستان طويلة كت باللون النبيتي، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سهر الصايغ:

وظهرت الفنانة سهر الصايغ بشميز باللون الأزرق، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

رحمة حسن:

كما تألقت الفنانة رحمة حسن بفستان باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نوال الزغبي:

أيضا ارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الأزرق مع بنطلون باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هنا الزاهد:

كما طلت الفنانة هنا الزاهد بشميز باللون الأوف وايت، مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها توب وبنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.