منهج مي كساب في التعامل مع أبنائها: تعليم ألماني وتربية طنطاوي وأوكا بيطبطب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

حياة غير تقليدية، تعيشها الفنانة مي كساب، كزوجة للمطرب الشعبي أوكا، وأم لـ3 أطفال، روت كواليسها والظروف التي أجبرتها على الاخفتاء عن الشاشات لسنوات، قبل أن تعود إلى التمثيل والأضواء مجددًا، من خلال دور «شادية» في حدوتة «عقبال عوضك» ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «زي القمر»، إذ أحدثت حالة إبهار جماهيرية على مدار 5 حلقات متتالية، شهدت تفاعلا كبيرا من المشاهدين، كونها تناقش قضية العنوسة، في إطار درامي مشوق.

وتحدثت الفنانة مي كساب، عن كواليس حياتها كأم وربة أسرة، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مستعرضين رأي زوجها وأبنائها في دورها بالمسلسل، إذ قالت: «أوكا مبسوط جدًا بالدور، ومابيحبنيش أعمل كوميدي، وولادي الـ3 بيقعدوا يتفرجوا، كإننا في مسرح، عندي بنتين فريدة وداليدا، وولد اسمه نوح، ووالدي عايش معانا، وحب الدور جدًا».

ابنة مي كساب عن مشهد التنمر: سكتي إزاي؟

تفاعل ابنة مي كساب الكبرى «فريدة»، التي تبلغ من العمر 6 أعوام، مع دور «شادية»، خاصة مشهد الإهانة والتنمر، والمواجهة بينها وبين العريس، الذي تقدم لخطبتها: «فريدة مدركة اللي بيحصل، خاصة مع المشهد، قالتلي أديله بالقلم على وشه، إزاي سكتيله؟».

كتالوج مي كساب في تربية الأبناء

أوضحت مي كساب، أسلوبها في تربية أطفالها، قائلة: «أنا وسطية ما بين التربية الحديثة والتقليدية، ساعات بيطلع العرق الطنطاوي وأبرق، ومحمد بيضحك عليا، وبيقولي مابتخوفيهومش، بقعد اقرأ كتب كتير عن أساليب التربية، وبحاول أبقى ظريفة، بسأل كتير، أما محمد فهو الأب اللي بيفسح وبيطبطب وبيغني معاهم، ولما بيكون عايز يزعق ليهم بيناديني أنا اللي أزعق».

تهتم الفنانة مي كساب بالناحية التعليمية جيدًا، إذ قررت بعد تفكير وبحث عميق، إلحاق ابنتها الكبرى «فريدة» بمدرسة ألمانية: «بنتي في مدرسة ألمانية، وبتعلمني اللغة، الأونلاين أنا أفشل حاجة فيه، والإيميلات فاشلة فيها، بتعلم علشانهم، وبعمل كل حاجة تخصهم».