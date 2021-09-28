خلافات سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي تشتعل.. ابنتهما تتهم أمها بالإهمال (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«المكر والخديعة من الطرف الآخر، أدى إلى انكسار الرباط المقدس»، بتلك الكلمات عبر أحمد العنزي، عن حالته النفسية، بعد قراره بطلاق سارة الكندري، إذ كان بداية لسلسلة من المشكلات التي عرضها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أشركت سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، طفلتهما في تلك المشكلات، وعرضاها بشكل سلبي لخلافاتهما، ما أدى في نهاية المطاف، إلى هجوم كبير على الثنائي، بسبب عدم مراعاة نفسية الطفلة، والحفاظ على الخصوصية.

خلافات سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي

البداية كانت من أحمد العنزي، الذي اتهم زوجته السابقة سارة الكندري، بأنها تركت ابنتهما في الشارع، وتخلت عنها بعد الانفصال، بحثا عن الشهرة وجني الأموال، متهما زوجته الفاشونيستا الكويتية بأنه لم ترع الطفلة كما ينبغي لها.

وهو ما ردت عليه بدورها الفاشونيستا الكويتية سارة الكندري، ونفت تماما كل ما قاله زوجها، عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وانتشر بشدة، وأصبح تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشكلات والخلافات المتبادلة بين الثنائي.

وقالت سارة، إنها لم تتخل عن ابنتها كما يدعي زوجها، ولم تتركها في الشارع بحثا عن الشهرة، وإنما طلبها والدها كي يراها، وهي لا تستطيع منع طفلة من أن تقابل والدها، فأرسلت إليه ابنته كما طلب منها في البداية.

وبررت سارة الكندري، بأنها تركت الطفلة لدى شقيقة طليقها، وليس في الشارع كما ادعى، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا، ولا تعرف لماذا يتهمها بالحجود واللامبالاة في حق ابنته.

سارة الكندري تتهم أحمد العنزي بفضح طفلتهما

أكملت سارة الكندري، بإن أحمد العنزي بتلك الطريقة، يتسبب في أذى لطفلته الصغيرة، ويقحمها في خلافات هي في غنى عنها، رغم أنها ابنته وتحمل اسمه، ووبخته، بسبب تلك الاتهامات التي قالها عنها، مؤكدة أنها غير حقيقية تماما، وأنه بهذه الطريقة فضح الطفلة الصغيرة، لأنه جعلها تسجل فيديو تتحدث فيه عن والدتها بالسوء، وتتهمها بأنها تركتها لأجل الأموال والشهرة.