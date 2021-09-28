مي كساب خبرة في خسارة الوزن «من غير حبوب أو عمليات».. اعرفي سر الدايت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كواليس وأسرار كثيرة في حياة الفنانة مي كساب، سواء على المستوى الفني أو الأسري، خصوصا علاقتها بزوجها وأبنائها، ربما لا يعرف عنها معظم الجمهور، منها ما عاشته على مدار الفترات الماضية، التي مرت خلالها بظروف صعبة، إذ تعرضت لأكثر من واقعة تنمر وسخرية، بسبب زيادة وزنها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهي القصة التي روتها مي كساب، أثناء حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في أحدث ظهور لها عقب تألقها في دور «شادية»، في حدوتة «عقبال عوضك» ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر».

الاكتئاب والحمل والولادة

تعرضت الفنانة مي كساب، للسخرية خلال الفترة الماضية، إذ كانت مادة خصبة للتنمر والتهكم على جسمها بعد زيادة وزنها، لكنها كانت تتجاهل الرد بعض الوقت: «أنا طول عمري مسمية نفسي المرأة الإسفنجية، بتخن في الاكتئاب، ولو مبسوطة بنسى الأكل، بداية تخني في 2013، وقت وفاة والدتي، كنت باكل وبنام وبصحى، كلت كتير جدًا، ووصلت أكثر من حاجة و80 كيلو، ومع أول بيبي زدت 18 كيلو، واتفاجئت إني حامل 3 مرات، وده زود وزني».

مدرسة مي كساب في الدايت

عن مدرسة الدايت التي تتبعها مي كساب، قالت: «روحت لدكتور دايت قولتله لا هاخد حبوب ولا هعمل جلسات، وكل حاجة قولتها معملتهاش، عنده في المكان طاقة كده، بيخليكي تمشي عليها، الدايت كله واحد، هو في أكل معين لو بعدتي عنه هتخسي، الحلو مع الدكتور اللي روحتله مبيحسسنيش إني أجرمت، بطبخ كتير، المكرونة بالبشاميل مأساة وسر تخني، عودت نفسي أكل بكميات قليلة».

حكاية عقبال عوضك

تناقش حكاية «عقبال عوضك» ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، قضية العنوسة، في إطار درامي مشوق، وهي من بطولة الفنانة مي كساب ومحمد جمعة وهالة فاخر وإيمان السيد وأحمد جمال سعيد ومحمد حسني، من تأليف حسن صالح وهبة حسني، وإخراج معتز حسام.