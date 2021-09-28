محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مر أكثر من عام ونصف وما زلنا نحارب فيروس كورونا القاتل، لم تؤد المتغيرات الناشئة الجديدة سوى تفاقم حالتنا، وألحقت أضرارًا بالغة بحياتنا وسبل عيشنا.

خلال هذه الحالة المليئة بالأزمة، أصبحت لقاحات كوفيد أملنا الوحيد، حاجة الساعة، ومع ذلك، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تضاؤل مناعة لقاح كورونا، مما يبرز الحاجة الملحة إلى جرعة معززة.

في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة جونسون آند جونسون بيانات تشير إلى أن جرعة كوفيد المعززة فعالة بنسبة 94٪ عند تناولها بعد شهرين من الجرعة الأولى في الولايات المتحدة.

ليبقى السؤال.. ماذا يحدث لجسمك عند أخذ جرعة معززة من لقاح جونسون ضد كورونا؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

هل جرعة واحدة من لقاح جونسون فعالة؟

بينما أشارت التجارب السريرية في الأصل إلى أن لقاح جونسون كان فعالًا بنسبة 85٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة، أظهرت بيانات التجارب السريرية الصادرة في يناير 2021 أنه بعد 4 أسابيع من إعطاء الجرعة الأولى، كان لقاح الجرعة الواحدة فعال بنسبة 66.3٪ فقط في الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

بالنظر إلى أن التجارب الأصلية أجريت قبل بداية متغير دلتا، يعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن اللقاح فعال ضد المتغيرات الناشئة الجديدة، إلا أن فعاليته أقل مقارنة بالحماية التي يوفرها ضد السلالة الأصلية.

ومع ذلك، فيما يتعلق بأحدث النتائج، أعلنت شركة جونسون آند جونسون أن لقاح كوفيد أحادي الجرعة الخاص بها كان وقائيًا بنسبة 79٪ ضد عدوى كوفيد، و 81٪ واقٍ من حالات الاستشفاء، بالنظر إلى البيانات التي تم جمعها من 1 مارس 2020، حتى 31 يوليو 2021، وجد أن فعالية اللقاح لم تتضاءل خلال مدة الدراسة، حتى بعد ظهور متغير دلتا، يشير هذا إلى أن اللقاح لا يزال فعالًا ضد متغير دلتا، والذي تم وصفه بأنه البديل المثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

هل سنحتاج إلى جرعة معززة.. ولماذا ا؟

وفقًا للخبراء، من الطبيعي أن تتلاشى الأجسام المضادة المكافحة للفيروسات الناتجة عن لقاحات كوفيد خلال فترة من الزمن، إلى أن تستمر الفيروسات في التحور وما لم تستمر، يظل الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل في خطر، لأن فعالية اللقاح قد تنخفض في وقت واحد.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن اللقاحات أقل فعالية ضد الفيروس، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منهاالأمريكي (CDC) ، "تعمل لقاحات COVID-19 بشكل جيد للغاية للوقاية من الأمراض الشديدة، والاستشفاء، والوفاة، حتى ضد متغير دلتا المنتشر على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن ما قد نحتاجه هو اللقاح المعزز، الذي يعيد تعريض جهاز المناعة لدينا لمولد الضد المناعي، والذي يمكن أن تضيع ذاكرته (بعد الجرعة السابقة) على مدى فترة من الزمن.

ما مدى فعالية لقاح جونسون آند جونسون؟

وفقًا للدراسات، يستمر الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون في إنتاج مستوى معين من الأجسام المضادة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد التطعيم، ومع ذلك، يُعتقد أن الأجسام المضادة المكتسبة قد تتضاءل بمرور الوقت.

تزيد مستويات الأجسام المضادة المنخفضة فقط من فرص الإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة، وهذا هو السبب في أن العلماء والمهنيين الطبيين يعملون على تحديد مدة المناعة الدائمة ومتى قد يحتاج الشخص إلى لقاحات معززة.

وأصدرت شركة Johnson & Johnson، في 21 سبتمبر 2021 ، بيانات، حيث زعموا أنهم تناولوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد الخاص بهم بعد شهرين أو ستة أشهر من الجرعة الأولى، والتي أظهرت نتائجها أن الجرعة المنشطة زادت من مستوى الحماية من 85 بالمائة إلى 94 بالمائة في كلتا الحالتين.

وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون، الدكتور بول ستوفيلز: "لقد توصلنا الآن إلى دليل على أن جرعة معززة تزيد من الحماية ضد COVID-19 ومن المتوقع أن تطيل مدة الحماية بشكل كبير".

الآثار الجانبية المتوقعة من الجرعة الثانية

وفقًا لشركة جونسون آند جونسون، فإن اللقاح المعزز آمن وجيد التحمل عند تناوله، في حين أن الدراسة لم تبحث في الآثار الجانبية بالتفصيل، فإن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها كانت مماثلة لتلك التي تم الإبلاغ عنها بشكل شائع في وقت سابق، كانت الحمى، والتعب، والألم في موقع الحقن، وآلام العضلات والمفاصل من أكثر الآثار الجانبية انتشارًا من جرعة التعزيز.

وجد العلماء والباحثون، إن فوائد اللقاحات تفوق بكثير مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، الشيء نفسه ينطبق على لقاح Johnson & Johnson، يجب أن يحصل أولئك الذين يعانون من نقص المناعة أو لديهم حالة طبية موجودة مسبقًا على جرعات معززة عندما يكونون متاحين لذلك.