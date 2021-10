منها القهوة.. أطعمة ومشروبات تسبب الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الصداع بشكل عام أو الصداع النصفي بشكل خاص من المشكلات المزعجة التي تواجه أغلب الناس خصوصا بعد قضاء فترات طويلة في العمل خلف أجهزة الحاسوب أو بعد فترة طويلة من الضغط الدراسي والأعمال المجهدة.

الدكتورة الطبيبة تاتيانا فون طبيبة الأعصاب الروسية، حددت عددا من المنتجات التي تتسبب بحدوث الصداع، وما يصاحبها من آلام في الرأس.

وأوضحت أن هذه المنتجات تضم الحمضيات والشوكولاتة والقهوة والمشروبات الكحولية، مضيفة لدور هذه المواد في حدوث الصداع النصفي.

وتحدثت الطبيبة عن نوبات الصداع النصفي التي تكون مصحوبة بالغثيان والقيء وتستمر من 4 إلى 72 ساعة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الطبيبة الى أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي كما ويعتبر من الأمراض المتوارثة، مضيفة أن الجوع وقلة النوم وتغيرات الطقس تعتبر أيضا من أسباب الصداع.

وقدمت مجلة مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، قائمة بالأطعمة التي أكد الخبراء على قدرتها الفريدة في معالجة الصداع النصفي، بسبب احتوائها على هذه العناصر وهي:

1- الأسماك الهنية بسبب عنصر هام

تعتبر الأسماك الدهنية بما في ذلك السردين والأنشوجة والماكريل والسلمون والتونة البكورة والسلمون المرقط من أغنى مصادر "أوميجا 3" الطبيعية. وتحتوي هذه الأسماك على حمض eicosapentaenoic" (EPA)" وحمض docosahexaenoic" (DHA)"، والذي يطلق عليه أحيانًا "أوميجا 3 البحري"، وهي عناصر تساهم في معالجة الصداع النصفي.

2- بذور الشيا تحتوي على "ألفا لينولينيك" (ALA)

تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر النباتية لأحماض "أوميجا 3" الدهنية، حيث تشتق من حمض "ألفا لينولينيك" (ALA) الذي يمكن للجسم تحويله إلى الأحماض الدهنية المهمة "EPA" و"DHA"، ولكن ليس بالكمية التي يمكن الحصول عليها من الأسماك، بل أكثر من الأسماك أيضا.

3- بذور الكتان بعد طحنها

تحتوي بذور الكتان أيضا على حمض "ألفا لينولينيك" (ALA) الذي يمكن للجسم تحويله بكميات محدودة إلى "EPA" و"DHA". لكن لاستخلاص الدهون المفيدة يجب طحن بذور الكتان الطازجة قبل استخدامها.

4- الجوز كل أونصة كنز

تحتوي كمية قليلة (أونصة حوالي 8 جوزات) على 2.5 جرام من "أوميجا 3"، كما يحتوي الجوز على المزيد من حمض ألفا لينولينيك (ALA) لكل أونصة مقارنة بالعناصر الأخرى.

كما تحتوي أونصة واحدة من الجوز اللذيذ أيضا على 4 غرامات من البروتين، وجرامين من الألياف، وهي مصدر جيد "للمغنيسيوم"، وهي مادة مغذية تؤكد بعض الدراسات أنها قد تكون مفيدة في تقليل وتيرة الصداع النصفي وشدته.

5- مكلات زيت السمك بديل جيد

في حال عدم توفر السمك، يمكن أن تقدم مكملات زيت السمك نتائج مماثلة، حيث تساعد على زيادة تناول "أوميجا 3". وتوصي العديد من المنظمات الصحية، بما في ذلك جمعية القلب الأمريكية، أي شخص لا يأكل السمك أو يتناول مكملات زيت السمك بكمية تقدر بحوالي 1000 ملليجرام من زيت السمك يوميًا للبالغين.