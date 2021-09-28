نذير "غير مرئي" لمرض القلب.. علامات بالأيدي تكشف خطر ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عرف ارتفاع الكوليسترول بأنه نذير "غير مرئي" لأمراض القلب لأنه لا تظهر عليه أعراض في العادة، ومع ذلك بعض العلامات على الأيديى تكشف الإصابة به.

ويؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إلى انسداد الشرايين مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفقا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن ترسل بشرتك تلميحات جدية حول مستويات الكوليسترول المرتفعة، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وقد يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول، إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب، إلى ظهور بعض العلامات المبكرة لهذه الحالة على جلدك مقلل نتوءات صغيرة أو ناعمة أو صفراء أو حمراء اللون على المرفقين والركبتين واليدين والقدمين أو أحيانا حول الأنف.

في حين أن البعض قد يخلط بينها وبين البثور العادية، فقد تكون في الواقع ترسبات الكوليسترول أو علامة على التهاب البنكرياس.

كما يمكن أن يكون بعضها كبيرا جدا، يبلغ قطرها حوالي ثلاث بوصات وبعضها قد يكون صغيرا. بمرور الوقت، يمكن أن تتجمع هذه لتشكيل كتل أكبر من الكوليسترول، غالبا ما تكون غير مؤلمة، ويمكن أن تتطور في أي جزء من الجسم.

هل يمكن تجنب خطر الإصابة؟

كما اتضح، فإن تخفيف مخاطر ارتفاع الكوليسترول ليس علما صعبا، فيجب الالتزام بنظام غذائي غني بالدهون الصحية، الأسماك الدهنية مثل السردين، المكسرات، والزبدة، وطهي الطعام بزيت جوز الهند.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالدهون المشبعة واستبعد تناول الكثير من السكريات في نظاك الغذائي

زيادة تناول البروتين

اشرب الشاي الأخضر

تناول الكثير من الألياف