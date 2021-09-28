9 أسباب صحية وراء ظهور العلامات الزرقاء على الجسم.. مش ضربة شيطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر أحيانا علامات زرقاء على الجسم، دون سبب مرضي واضح، وعادة ما تكون عند اليدين والفخذين، وتختفي غالبا من تلقاء نفسها دون تدخل، وتلك العلامات الزرقاء تعرف شعبيا بأنها «ضربة شيطان»، وأحيانا ما يرجع البعض أسبابها إلى النوم بعد حزن وبكاء كبير، ما يتسبب في ظهور تلك العلامات والبقع الزرقاء والداكنة على الجسم.

أسباب ظهور العلامات الزرقاء على الجسم

أوضح دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، بعض الأسباب الطبية، التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البقع الزرقاء على الجسم، إذ كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «العلامات الزرقاء التي تظهر فجأة في أجسامنا بدون مقدمات، للأسف ناس كتير فاكرة السبب زعل، وأنها نامت زعلانة صحيت لقيتها كده، ناس تانية تقول ضربة شيطان، والحقيقة هي أنها كدمات أو تجمعات دموية، أو تحديدا انفجار الشعيرات الدموية الدقيقة أسفل الجلد».

وأشار حلمي، إلى مجموعة من العوامل تؤدي إلى ظهور تلك العلامات الزرقاء على الجلد، والتي دائما ما تسبب القلق لأصحابها، مؤكدا أنها في الغالب تكون، أحد الأسباب التالية:

- الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون إشراف طبي، لأن بعضها فيه مكونات بتأثر على تخثر الدم.

- نقص فيتامين C وK.

- أدوية مضادات الاكتئاب.

- تناول أدوية السيولة.

- تقدم العمر.

- ضعف الأوعية الدموية.

- انفجار الشعيرات من أقل إصابة أو بدون.

- السكر.

- التهاب الأعصاب، الذي يسبب قلة الإحساس بالألم، والتعرض لخبطات دون الشعور بها لكن ظهور تأثيرها فيما بعد.

وشدد استشاري التغذية العلاجية، في نهاية منشوره، على ضرورة استشارة الطبيب، في حالة ظهور تلك العلامات وتكررها: «لو العلامات دي متكررة بصفة مستمرة، أو بتفضل أكثر من أسبوعين، نروح للدكتور المعالج، خاصة لو عندنا أحد الأسباب السابقة».