عروس تدخل قاعة الأفراح على «ستاند الكاميرا».. ومتابعون:«طايرة من الفرحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل من حفل زفاف ظهرت خلاله العروس بشكل غريب حيث إنها فاجأت المعازيم بدخولها عليهم في قاعة الأفراح وهي أعلى حامل الكاميرا التي تقوم بصوير زفافها وسط ذهول من الحاضرين.

وأظهر مقطع الفيديو انتظار العريس لعروسه من أسفل بعدما قررت الصعود أعلى حامل الكاميرا حيث قام مصور الزفاف بتحريكها يمينًا ويسارًا باستخدام «ستاند الكاميرا» في مشهد أثار حالة من السخرية بين رواد مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا وحقق 23 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة بالاضافة إلى مئات التعليقات الساخرة ومن ضمنها:«هو في أيه؟»..«العروسة بتمثل المعنى الحقيقي لكلمة طايرة من الفرحة»..«اللي بتعمله ده غريب جدًا».

في سياق آخر أثار عريس حالة من الجدل أثناء دخوله حفل زفافه ليفاجئ عروسه برقصة على يقلد فيها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حيث دخل في وصلة رقص مع عروسه لحظة دخولها مكان حفل الزفاف حيث ظهرت العروس وهي تخرج من بيت صغير، وقررت النزول من أعلى سلم صغير وهي تشاركه الرقصة.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو قبل أيام وتفاجئوا بردة فعل العروس التي تفاعلت مع عريسها بالرقص على طريقة الفنانة ياسمين رئيس ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش في كليب أغنية «حبيبتي»، وانتظر العريس لحظة خروج عروسته من مكان وظلا يتشاركان الرقصة التي تفاعل معها المتابعون.

وحقق مقطع الفيديو عدد كبير من التفاعلات والمشاهدات وشاركوا بتعليقات ساخرة على مقطع الفيديو من ضمنها:«عاوزة عريس فرفوش كده»..«ما شااء الله حلووووووين أوي بجد إيه الجمال ده، أنا عايزه اتجووووز وحد يغنيلي من قلبه كدا».. «عوزاه يقولي أنتي تخصيني من جوه قلبه كده».. «الواحد بيشوف حاجات تخليه عاوز يتجوز بكره الصبح».