«فايزة» تقيم دعوى طلاق: جوزي بخيل في مشاعره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعتهما قصة حب قبل الزواج ولكن لم تدم طويلا، حيث تحول سلوك زوجها بعد مرور أشهر على زواجهما دون أن تدرك أسباب ذلك التحول المفاجئ.

لم تفقد الزوجة «فايزة.ط»، 28 عامًا، الأمل في إصلاح طباع زوجها وإقناعه بالتقرب منها فالفتور العاطفى ظهر في الأسبوع العاشر من زواجهما، رغم الحب الذى جمعهما ولكنها حاولت معه مرارا وتكرارا.

فايزة: جوزي اتغير فجأة وبقى بخيل في مشاعره

علامات استفهام حول تحول سلوك زوجها لم تجد لها مبررا، وعند محاولة سؤاله اتهمها بالتفكير المرضي: «لما حاولت أفهم أسباب تغيره المفاجئ رفض يتكلم وقال لي انتي مريضة ومفيش حاجة من اللي في دماغك دي مضبوطة».

لم تتمكن الزوجة العشرينية من تكذيب مشاعرها، التي زادت معها كل يوم: «في أول جوازنا مكناش بنبطل كلام مع بعض فجأة اتغير وبقى بخيل جدا في مشاعره وكلامه ونادرا لما كان بيتكلم معايا في أي موضوع».

تحول الأمر بين «فايزة» وزوجها إنها تلتقى به صدفة في المنزل وتحولت «الحجة» إلى ظروف العمل الذى تجبره أحيانا على الجلوس خارج المنزل ساعات طويلة: «بقت أشوفه صدفة لحد ما وصلت لمرحلة إني كرهت البيت وبقى بالنسبالي حاجة كئيبة عايزة أخلص منه».

مشاجرات مستمرة بين الزوجين أفقدتها القدرة على محاولة استمرار علاقتهما: «البيت بقى كل يوم خناق بطريقة متعبة لحد ما كرهته وكرهت العيشة معاه وأخدت قراري إني لازم أطلق بعد مبقاش في أي حوار بينا».

قررت «فايزة» طلب الانفصال عن زوجها ولكن مع رفض الزوج كان إقامة دعوى طلاق وسيلتها الوحيدة للتخلص من الخلافات المتكررة بينهما حتى تقيم الزوجة دعوى طلاق تحمل رقم 851 لعام 2021 في محكمة أسرة 6 أكتوبر.