طريقة فعالة لعمل حمام بخار منزلي والتخلص من البثور السوداء: السر في النعناع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الكثير من الفتيات والسيدات يعانين من مشكلات تتعلق بالبشرة والبثور والرؤوس السوداء، يحاولن البحث طوال الوقت عن حل لتلك الأزمة ويهدرن وقتا كبيرا داخل «البيوتي سنتر» ومراكز العناية بالبشرة، فضلا عن الأموال الطائلة التي يدفعونها بين الحين والآخر لأصحاب تلك المراكز حتى يحصلن على نتيجة في الحال، خاصة أصحاب البشرة الدهنية التي تتكون البثور السوداء باستمرار على الوجه.

ومن جانبها حددت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها «هي وبس» طريقة لعمل حمام البخار في المنزل للتخلص من البثور السوداء.

تنظيف البشرة

المقادير

ماء

حلة

نعناع

فوطة

مناديل مبللة

طريقة عمل حمام بخار الماء في المنزل

يتم تنظيف البشرة من خلال تقطيع المناديل المبللة لـ4 أجزاء، حتى تتمكنين من تنظيف البشرة بطريقة صحيحة وفعالة وعملية، وإحكام منطقة الأنف وحول العينين حتى يتم إزالة الماكياج بشكل سليم إلى جانب منطقة العينين أمام مرآة ومن ثم غسل الوجه جيدا حتى يمتص أي دهون ويكون جاهزا لعملية البخار في المنزل.

- في حلة على النار يتم وضع ماء حتى الغليان على النار، مع استخدام فوطة ونعناع الذي يوضع داخل المياه كونه مفيدا جيدا للبشرة وتترك حتى تتجانس مع بعضها البعض الذي ينظف البشرة ويلطفها.

- وبعد إزالة الماكياج بشكل كامل يتم وضع الوجه داخل الحلة حتى يكون في مستوى بخار الماء، داخل المطبخ ويتم أخذ قسط من النفس في حالة وجود مشكلة في التنفس يتم استنشاق قدر من المياه والنعناع، لمدة 15 دقيقة مع وضع الفوطة على الرأس، والتي يتم تكرارها مرة كل 15 يوما.

- يتم تحضير ثقاب من القطن وبواسطة مناديل قومي بإحضار ثلج ومرريه حركات دائرية على الوجه، حتى يتم غلق المسام منعا للإصابة بالبكتيريا ثم ترطيبه وتنشيفه بواسطة الفوطة.