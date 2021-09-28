طريقة عمل تارت الشوكولاتة.. يمكن تحضيره بأكثر من وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للحلويات أنواع كثيرة ومتعددة وإعدادها ليس أمرا يسيرا بالنسبة لبعض ربات البيوت ويلجأن عادة لشرائها من الخارج، لكن بطرق سهلة ومتابعة برامج الطبخ يمكنك تعلمها بسهولة، ومنها تارت الشوكولاتة وهو من الحلويات ذات المذاق الشهي واللذيذ.

وعرضت الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل تارت الشوكولاتة الغامقة، بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير تارت الشوكولاتة الغامقة

للأرضية

1 ونصف كوب ويفر شوكولاتة مفتت

4 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

للجناش

1 و نصف كوب كريمة

340 جرام شوكولاتة غامقة إكسترا (مبشورة)

4 ملاعق كبيرة زبدة

للوجه

1 ملعقة كبيرة ملح بحر

للزينة للكريمة

1 ونصف كوب كريمة لباني

فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

للتقديم

بندق كامل مقشر محمص

سكر بودرة

طريقة عمل تارت الشوكولاتة الغامقة

يطحن الويفر ويخلط مع الزبدة

ثم تصنع من الخليط أرضية في صينية تشيز كيك

وتدخل الفرن من 10 إلى 12 دقيقة

ثم تترك لتبرد

للجناش

تسخن الكريمة على النار

ثم ترفع من على النار قبل الغليان

وتضاف الشوكولاتة المبشورة وتخلط حتى تمام الذوبان

ثم تضاف الزبدة وتخلط

يضاف الجناش على الأرضية

ثم تدخل الثلاجة حتى تجمد

ويضاف ملح البحر على الوجه

تخفق مقادير الكريمة ويزين بها التارت ويقدم

تارت الشوكولاتة والمارشمللو

بينما قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل تارت الشوكولاتة والمارشمللو من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل تارت الشوكولاتة والمارشمللو

30 قطعة بسكوت شوكولاتة

150 جرام زبدة

400 جرام شوكولاتة قابلة للدهن

كوب كريمة

كوب مارشميللو صغير

الوجه

كريمة مخفوقة

فراولة

بسكوت بالشوكولاتة

طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والمارشمللو

يطحن البسكويت ثم يضاف إليه الزبدة ويفرد في صينية تارت.

الحشو

تخلط الكريمة مع المارشيمللو وشوكولاتة الدهن ثم توضع في التارت المجهز.

تزين بالكريمة المخفوقة وتقدم باردة بعد تزيينها بالبسكويت والفراولة.