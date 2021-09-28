استشاري يحذر من تناول حبوب منع الحمل للمصابات بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

«هل تستمر المرأة في تناول أقراص منع الحمل عند إصابتها بفيروس كورونا؟» سؤال طرحته الإعلامية بثينة توكل، على الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد، وذلك في حلقة الاثنين من برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم»، ضمن شبكة قنوات «أوربت».

كورونا يسبب الجلطات

وأوضح عباسي أن كورونا تسبب الجلطات وأن إحدى مشكلات أقراص منع الحمل أنها تزيد احتمالات الإصابة بالجلطات، لافتًا إلى أن الأطباء يستفسرون عن مدى تعرض السيدات للجلطات قبل كتابة أقراص منع الحمل لهن.

نصح استشاري النساء والتوليد السيدات المصابات بكورونا بألا يتناولن أقراص منع الحمل حتى بعد تعافيهن بفترة: «من مشاكل أقراص منع الحمل أنها بتزود الجلطات حتى إننا بنسأل السيدات هل انتي عرضة للجلطات أو جالك جلطات قبل كده وبالتالي أي سيدة جالها كورونا أو بعد الإصابة بنصحهم إنهم مياخدوش أقراص منع الحمل لفترة معينة»، وذلك لتقليل فرص إصابتهم بالجلطات.

وأشار إلى أن السيدات الحوامل يتم وصف أدوية سيولة لهن خلال فترة الحمل خوفًا من تأثر كمية الدم التي تصل للجنين، لافتًا لوجود أجهزة متقدمة حاليًا تستطيع عمل «دوبلر» لقياس كمية الدم المتدفق للجنين لضمان عدم تأثر الجنين باصابة الأم بفيروس كورونا والتأكد من وجود فرص للطلق المبكر كتأثير للكورونا على الحمل.

وأكد أن السيدات المصابات بكورونا يخضعن لعناية كبيرة من أطباء النساء، لافتًا إلى أنه يجب على الحامل التي تصاب بكورونا المتابعة مع طبيب النساء ومع طبيب باطنة أو الصدر نظرًا لتأثير فيروس كورونا على عدة أجهزة بالجسم وأنه يجب تأمينها من جميع النواحي.