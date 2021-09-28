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الامارات | القبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في الرياض.. والكشف عن جنسيته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الجهات الأمنية بمدينة الرياض مقيماً تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالعاصمة ، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية«واس» الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، قوله إن «الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه».

وأضاف الكريديس أن الرجل «مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة».

وكانت أعلنت الجهات الأمنية السعودية قد أعلنت، الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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