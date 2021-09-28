التهاب المفاصل الروماتويدي لا يحتاج للتدخل الجراح غالبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إلى أن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي لا يحتاج إلى التدخل الجراحي حاليا في أغلب الحالات، نظرا لتوافر الكثير من الأدوية الفعالة، على العكس الوضع في السابق، حيث كان يتم العلاج عن طريق العمليات الجراحية في أغلب الأحيان.

وأوضح البروفيسور الألماني هانز ديتر كارل أنه نادرا ما يضطر المرضى، الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، إلى الخضوع لتدخل جراحي حاليا، كما أن المفاصل الاصطناعية أصبحت تًستخدم بشكل أقل مما كان عليه الوضع قبل 20 عاما.

ولكن في بعض الحالات لا تستجيب المفاصل للعلاجات الدوائية، وتظل منتفخة ومصدرا للألم، وهنا ينصح جراح العظام الألماني بإجراء ما يعرف باسم استئصال الغشاء المفصلي، حيث يتم في هذا الإجراء إزالة الغشاء الزلالي الملتهب، وعلى غرار العلاجات الدوائية، كلما تم التشخيص والعلاج مبكرا، زادت فرص النجاح.