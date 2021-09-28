هل يلزم إعادة الوضوء من تغيير الحفاظات للأطفال؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حرصًا على التأكد من سلامة وضوئها، توجهت أم لدار الإفتاء المصرية، بسؤال، حول إلزامية إعادة الوضوء بعد تغيير حفاضات الطفل، إذ جاء مضمونه: «هل تغيير الحفاضات للأطفال يلزم بعده الوضوء؟».

الإفتاء ترد

ورد أحد أمناء الفتوى بالدار، في إجابته، عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للإفتاء بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، موضحًا أنه لا يلزم، لكن عليكي غسل يديكي فقط.

وعقب أمين الفتوى، أن الوضوء صحيح ولا يلزم إعادته.

نصائح لعلاج طفح الحفاضات

وحسبما عرض موقع «Daily Medical»، هناك بعض النصائح التي يجب على الأم اتباعها لعلاج طفح الحفاضات، والتي من بينها:

1- التأكد من نظافة الحفاضات

إذ يجب على الأم تغيير الحفاض للطفل في حال بلله أو اتساخه، قد يحتاج الأطفال إلى ما يصل 10 أو 12 تغييرا في الحفاض يوميًا.

2- تنظيف الجلد بطريقة صحيحة

يجب على الأم توخي الحذر من استخدام أي أداة خشنة الملمس، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تهيج الجلد، قم بمسح الجلد من الأمام إلى الخلف باستخدام الماء فقط أو مناديل الطفل.

3- تهوية الجلد

عليكي أن تقومي بتهوية جلد طفلك، والتأكد أن منطقة الحفاضات جافة تماما قبل وضع الحفاظ النظيف.

4- جعل الحفاضات فضفاضة

يجب عليكي جعل الحفاضات فضفاضة بعض الشيء حتى يتمكن الهواء من الدخول والخروج.

5- استخدام مراهم واقية

يجب عليكي استخدام مراهم واقية من طفح الحفاضات وخاصة تلك التي تحتوى على أكسيد الزنك الذي يضمن الجفاف ويشكل طبقة عازلة تمنع احتكاك الجلد.

نصائح لتدرب طفلك على خلع الحفاضات

أوضح الدكتور أحمد هاني استشاري طب الأطفال، أنه على الأم توجيه بعض التساؤلات إلى نفسها قبل خلع الحفاض للطفل، والتي من بينها:

- هل الطفل على استعداد لخلع الحفاض؟

- هل يستطيع الطفل البقاء جافًا لفترات أطول؟

- هل يمتلك الطفل الكلامات التي تعبر عن احتياجه للتبول أو التبرز؟

- هل يبقى جافًا بعد قيلولته في الظهيرة؟