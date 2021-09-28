إزاي ترجعي قوية بعد ما سابك؟.. اشتغلي على قلبك وعقلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مشاعر تحيي بداخلها إحساس الفرحة والسعادة يتعلق قلبها بوجوده، تجده شريك الحياة المنتظر ولا أحد سواه، لكن الحكاية الحلوة لم تكتمل للنهاية، فأسباب وحجج مختلفة ربما تكون صادقة وفي أحيان أخرى تكون مبررات واهية اختارها لإنهاء العلاقة العاطفية، ليتجدد الحزن بداخلها من جديد وتعيش فترة ما بعد الانفصال العاطفي.

فترة ما الارتباط العاطفي ليست بالأمر الهين على الفتاة، وتظل لفترة طويلة في حالة من «التخبط العاطفي» ما بين العيش على الذكريات والحنين إليه وبين محاولة تخطي الانفصال الذي غلفها بحالة من الحزن الشديد، وكيف لها تجاوز هذه الفترة بمفردها؟

السؤال الذي أجابت عنه نرمين البحيري، مدربة الحياة، خلال لقاء لها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، التي أوضحت تجاوز الفتاة لفترة الانفصال العاطفي تكون من خلال الاتجاهين القلب والعقل معًا، فالاثنان ليسا أقل أهمية عن بعضهما.

قلبك محتاج التعبير عن الغضب والحزن والخوف والأسف

وشبهت «البحيري» ما يحدث لقلب الفتاة وقتها، مثل كسر العظم الذي لا بد من التئامه ثم عمل الجبيرة لإعادته كما كان، ففي البداية على الفتاة التعبير عن أربعة مشاعر على الترتيب وهم «الغضب والحزن والخوف والأسف»، ولا بد التعبير بهذا الترتيب.

وتابعت مدربة الحياة أن الفتاة تعبر عن المشاعر الأربعة من خلال ورقة وقلم، ثم تقطيعها فعليها مواجهة مشاعرها، واستكملت بعد ذلك حديثها بفترة عدم الحديث نهائي مع هذا الشخص حتى إذ كانوا زملاء في العمل وذلك لفترة محددة «مفيش لا سلام ولا كلام ولا أي حوارات.. مش مسموح بأي تعامل أو تواصل».

اتجاه العقل: اشغلي نفسك بأمور جديدة

وانتقلت بعد ذلك مدربة الحياة في الحديث عن اتجاه العقل، الذي لا يقل أهمية عن القلب، وفي هذه الحالة لابد أن الفتاة تفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، الذي يعمل على محاولة إعادة الأمور والحنين للماضي والبدء في إرسال إشارات بأن العلاقة لم تنتهِ بعد.

وفي هذه الحالة نصحت «البحيري» الفتاة بضرورة فتح ملفات جديدة لإشغال نفسها، مثل العمل والذهاب إلى الجيم والاهتمام بشكلها وجسدها، لكن التأكد دائمًا بأن هذه الأفعال تقوم بها لأجل نفسها فقط وليس لأجل الحبيب السابق «اعملي كل دا لنفسك.. هو مش في حسبتك».