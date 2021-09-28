مشروبات تعرضك للإصابة بالسرطان والكبد.. بينها عصائر الفاكهة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الفاكهة المختلفة أو عصائرها يعد أمرًا أساسيًا للعديد من الأشخاص الذين يحرصون على شربها على مدار اليوم بصورة كبيرة، وذلك بسبب مذاقها الجيد والشهي، فضلا عن كونها مصدر لترطيب الجسم والحفاظ على نسب المياه بداخله، لكن مؤخرًا حذر مجموعة من الخبراء حول العالم، من الإقبال على تنازل تلك العصائر.

عصائر الفاكهة والإصابة بالسرطان

وحسبما نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أن الحصول على عصائر الفاكهة بأنواعها المختلفة، تزيد من الإصابة بالسرطان بنسبة تبلغ نحو 22%، حسبما كشف الخبراء، في العديد من الدراسات العلمية الحديثة.

وتسبب تلك المشروبات في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بسبب احتوائها على نسب عالية من السكريات، وهو ما أكدت عليه الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن».

تحذيرات من تناول عصائر الفاكهة بشراهة

وقالت خبيرة التغذية إن الإكثار من تناول عصائر الفاكهة وخاصة المعلبة منها قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتعرض لأمراض الكبد، والسرطان، وذلك نظرًا لاحتوائها على نسب السكر العالية إضافة للطبيعية المتواجدة بها، ومواد الحافظة والملونة.

وأضافت «شعير» أن التناول الشره لتلك العصائر، يُحدث تراكمات من المواد المضرة والسيئة داخل الجسم على المدى البعيد، ما يسبب حدوث تلك الأزمات الصحية.

فواكه تزيد مناعة الجسم لمواجهة كورونا

ومن ناحيتها، لفتت الدكتورة نهى سعيد، أستاذ التغذية، خلال لقائها في برنامج «صباح الخير يا مصر» إلى أن الجسم في حاجة لتناول بعض الفواكه الطازجة التي تساهم في زيادة المناعة في الجسم، وذلك للتمكن مواجهة أي فيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين تلك الفواكه، البرتقال، والليمون والجوافة والكيوي والأناناس، إذ تحتوي على نسب عالية من «فيتامين سي»، الذي يقوي من الجهاز المناعي.