رغدة السعيد تكشف كواليس فوزها بجائزة الاتصال الحكومي الإماراتي: فخورة وسعيدة «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت خبيرة لغة الجسد، رغدة السعيد، بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي «فئة أفضل شخصية مؤثرة في التواصل الاجتماعي في الوطن العربي»، لتكن المصرية الوحيدة التي تفوز بجائزة في هذا المنتدى.

وأعلنت رغدة السعيد عن فوزها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووثقت الفور بالصورة والفيديو، «الحمد لله الحمد لله جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل شخصية مؤثرة في التواصل الاجتماعي (الوطن العربي)»

وروت رغدة كواليس حصولها على الجائزة في تصريحات خاصة لـ«هن».

كواليس فوز رغدة السعيد بجائزة الاتصال الحكومي الإماراتي

قالت خبيرة لغة الجسد، في تصريحات خاصة لـ«هن»: «دي رابع أحضر المنتدى على مدار سنوات، كانوا بيدعوني، للاهتمام بالتواصل الحكومي، وكنت بحضر وبسمع للمؤثرين والملهمين وبشارك بإيجابية معاهم في اللقاءات والكلام عن البلد والمنتدى في السوشيال ميديا».

وتابعت: «بعد آخر منتدى في مارس 2020 اتواصلوا معايا وقالولي صوتك بيوصل للناس، إماراتيين ومصريين كتير متابعينك، فطلبوا مني تقديم ملف عشان اترشح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي».

في البداية كان الأمر غريبا على رغدة، «اللي أعرفه أنه فيديوهات وإعلام ومبادرات وإدارات، اللي ممكن تترشح لجايزة زي الاتصال الحكومي، ولكنهم شرحولي الموضوع».

وأوضحت: «إدارة المنتدى الهدف من الجائزة قالتلي ببساطة انتي بتبقي أحد أذرع الحكومة اللي بتوصلي البوصلة الصح للناس، وبتفهميهم وبتشرحي لهم، وبتفندي الإشاعات وبتصلحي المفاهيم الخاطئة، ولما حللنا المحتوى بتاعك لقينا نادر وثري وبتستغلي وجودك على السوشيال ميديا في حتة توعوية وتعليمية، وكمان بتنشري الآراء العادية والتواصل العادي فانتي عاملة حاجة شبه مكتملة».

وأكملت رغدة السعيدة حديثها لـ«هن»، «بعت فيديو ومشروع فيه الأكونت العادي بتاعي وكل حاجة تخصني، وبلغوني من شهر أو شهر ونص إني وصلت للخمس أشخاص النهائية للفوز عن فئة مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت من ضمن المرشحين ولما فزت النهاردة كنت سعيدة جدا وكنت بمثل مصر أنا المصرية الوحيدة اللي فازت بجائزة تبع المسابقة، وسعيدة لأنه رأوني بهذا الشكل، أشعر بالفخر والسعادة».