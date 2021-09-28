تحذير من رائحة العرق الكريهة.. و7 نصائح سحرية للتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول المدارس والجامعات تظهر ظاهرة التعرق بين بعض الطلاب والطالبات بشكل كبير، وفي بعض الحالات يكون التعرق برائحة كريهة، وهذا الأمر يعاني منه الكثير لأنه يسبب القلق والإحراج، خاصة مع كثيري الحركة، وتقدم الدكتورة أمل عويس، استشاري أمراض الجلدية والتجميل بجامعة الإسكندرية لـ«هن»، مجموعة من النصائح عند ظهور رائحة التعرق وكيفية حلها.

العرق بدون رائحة.. والتوتر من أسباب الرائحة الكريهة

لا بد من معرفة أن التعرق وسيلة يتبعها الجسم لتنظيم درجة الحرارة، وفي الحالات الطبيعية يكون العرق بدون رائحة، وفي حالة ظهور رائحة له تكون لها أسباب كثيرة تؤدي لتلك الرائحة، منها التعرض للتوتر والضغط النفسي، وهنا يتفاعل الجسم حسب درجات التوتر المختلفة، فينتج عنها إفراز العرق بشكل لا إرادي، ثم يواجه مجموعة من البكتيريا على سطح الجلد ما يتسبب في ظهور رائحة غير مستحبة.

ومن الأسباب الأخرى تناول بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالكبريت مثل القرنبيط، والكرنب وغيرها، وفي بعض الحالات مثل مرضى السكري، والكبد والكلى تظهر رائحة مع العرق، ومشاكل الغدة الدرقية، ومن الممكن آثار جانبية لبعض الأدوية المستخدمة في علاج تلك الحالات، وأيضاً للتقلبات الهرمونية تأثير كبير على ظهور رائحة للعرق.

وأضافت «عويس»، أنه ليس هناك فرق بين التعرق بين الأولاد والبنات سوى في فترة تغير الهرمونات، حيث يزداد إفراز العرق عند الإناث بعد انتهاء فترة الطمث، وتلك الفترة يلزم على الأنثى مضاعفة الاهتمام بنظافتها الشخصية.

ووجهت استشاري أمراض الجلدية من يعاني من رائحة التعرق في كل الحالات باتباع الإرشادات التالية:

1- التوجه لطبيب مختص لمعرفة الأسباب أولاً وعلاجها.

2- استخدام مزيل عرق مناسب.

3- الاستحمام بشكل يومي، واستخدام الصابون المضاد للبكتيريا.

4- اختيار الملابس المناسبة المصنوعة من القطن.

5- اختيار مزيلات عرق مناسبة.

6- التخلص من الشعر الزائد من أماكن التعرق، حيث إن الشعر مع العرق بيئة مناسبة لتكاثر البكتريا.

8- التحكم في التوتر بقدر الإمكان، باللجوء إلى أنشطة الاسترخاء.

8- تغير النظام الغذائي والبعد عن الأغذية التي تزيد الرائحة، وبالنسبة لفرط التعرق، يوجد الآن حقن مواد بمعرفة أطباء الجلدية والتجميل للحد من مشكلة التعرق.