قصص نجاح لسيدات صنعن مشروعاتهن اليدوية وشاركن في معرض «ديارنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نهى زيدان، مدير تسويق في إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في الصناعات اليدوية، إن شقيقتها عندما عادت من دولة المجر، رغبت في تصنيع منتجات يدوية مصرية مزخرفة تعبر عن الأصالة المصرية، ووضعت كل رأسمالها فيه، موضحة أن المشروع بدأ صغيرا، وضم أطرفا قليلة، ثم زاد وأصبح شركة كبيرة تضم عدة أفراد تعمل في منزلها، منذ 5 سنوات وتوسع ليشارك في معرض «ديارنا» الذي تقيمه الدولة المصرية.

تأسيس شركة للتطريز والتصدير

وأضافت «زيدان»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن شقيقتها عملت على تكوين شركة مصرية، وطلبت مساعدة الدولة للتصدير، والدولة لم تتأخر في هذا الأمر حيث نسقت مع مركز تحديث الصناعة وتم تصدير المنتجات إلى الخارج.

صانعة ملابس بالصدفة

من جهتها أشارت ناهد أمين، المتخصصة في تطريز الملابس اليدوية، إلى أنها ذهبت في معرض ديارنا عام 2016، وأعجبوا بالملابس التي ترتديها وعرضوا عليها أن تقوم بالاشتراك في المعرض من أجل عرض منتجاتها، مبينة أنها أدخلت الزي البدوي في قطع من الملابس العصرية الحالية، من أجل الموائمة بين الأصالة والمعاصرة، موكدة أنها تحب عرض الملابس التي تعبر عن التاريخ المصري والتراث الشعبي لكل منطقة.

مشروع الفخار.. وصناعة متعددة الاستخدامات

بدورها قالت فاطمة العلي، صاحبة مشروع فخار، إنها تعمل في مجال الفخار منذ 15 عاما، واستوردت الخزف من تركيا وتعلمت الصناعة، وبدأت في تنفيذ منتجات جديدة مختلفة عن الموجودة في السوق، حيث فكرت في إنشاء الفخار الذي يمكن استخدامه في تسخين الطعام والطبخ على النار، وذلك كأحد أشكال الزنية في المنزل خاصة لدى العروس الجديدة.