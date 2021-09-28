فوائد الشاي الأخضر للجسم.. يحارب الالتهابات ومضاد للسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوى الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية للجسم التي تساعد على تخلصه من السموم، ومن فوائده تحسين وظائف المخ، تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تقليل رائحة الفم الكريهة، فقدان الدهون وغيرها من الفوائد.

وتعد الفائدة الأكبر للشاي الأخضر أنه مضاد للسرطان، فقد يزيد أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر من مستويات p53، وهو بروتين طبيعي مضاد للسرطان لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي وتدمير الخلايا السرطانية.

وأوضح أستاذ علم الأحياء في معهد «رينسيلر بوليتيكينيك» الدكتور تشونيو وانخ، أن هناك علاقة مباشرة بين الشاي الأخضر وتقليل خطر الإصابة بأمراض السرطان.

وأكد أن هناك تفاعل مباشر بين بروتين p53 الذى يساعد في محاربة السرطان ومركب (EGCG)، وهو عبارة عن أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، المتواجد بكثرة في الشاي الأخضر، بحسب ما ذكره موقع «Times of india».

ومن فوائد بروتين p53، أنه يحتوى على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، منها وقف نمو الخلايا والسماح بإصلاح الحمض النووي، وبدء موت الخلايا السرطانية.

فوائد الشاي الأخضر

إنقاص الوزن

يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن، وبالتالى التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق معينة من الجسم.

مرض السكري

يساعد الشاي الأخضر في منع مرض السكري من النوع الثاني، حيث يعمل على تقليل حساسية الأنسولين في الدم، كما يعمل على خفض مستويات السكر في الدم، وهو أحد مسببات مرض السكري.

يحارب الالتهابات

يعمل الشاي الأخضر على محاربة الالتهابات في الجسم، حيث يحتوى على تأثيرات مضادة للالتهابات، كما يوجد خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات التي تعمل ايضا ضد الالتهابات.

يقلل من تقشر البشرة

يحافظ الشاي الأخضر على البشرة ويمنع ظهور قشور بيضاء على البشرة.