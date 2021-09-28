خطوات تجفيف طلاء الأظافر بسرعة.. منها ماء الثلج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تميل بعض الفتيات إلى الانتظار حتى يجف طلاء الأظافر، خاصة في حالة التأخر عن موعد، وتبحث عن الطرق البسيطة التي تساعد على تجفيف الأظافر بسرعة، لذلك ذكر موقع «beauty care» عدد من الخطوات السريعة في تجفيف طلاء الأظافر.

خطوات تجفيف طلاء الأظافر

الماء المثلج

الطريقة الأكثر فاعلية لتجفيف طلاء الأظافر بشكل أسرع كما أنها من الطرق البسيطة للغاية، وتتم هذه الطريقة عن طريق إحضار وعاء من الماء البارد ومكعبات الثلج ويفضل الانتظار من 2 إلى 3 دقائق للسماح للطلاء بالتثبيت قبل غمس الأظافر.

مجفف الشعر

من الطرق التي تساعد على تجفيف الأظافر استخدام مجفف الشعر، وذلك عن طريق توصيل مجفف الشعر وفتحه على الهواء البارد، بمجرد الانتهاء من طلاء الأظافر يمكن تحريك المجفف حول الأظافر بحركات دائرية لمدة 2 إلى 3 دقائق، يجب التأكد من عدم استخدام المجفف على سرعة قوية أو الإمساك به بالقرب من الأظافر.

رش زيت الطهي أو بخاخ الشعر

يعد رش زيت الطهي غير اللاصق طريقة سهلة لتقليل وقت تجفيف طلاء الأظافر.

إضافة طبقة علوية سريعة الجفاف

المقصود بذلك طلاء الأظافر الشفاف المصمم خصيصا لتسريع وقت تجفيف طلاء الأظافر وهو من الطرق السهلة التي تساعد على تجفيف الأظافر بشكل سريع.

البودرة والفازلين

يتم استخدامهما حال الرغبة في ارتداء حذاء بعد طلاء أظافر القدمين وما علىيكِ سوى تطبيق بودرة الأطفال أو الفازلين على الأظافر لتفادي تلطيخ الطلاء.

زيت الزيتون

من الحيل التي تساعد على تسريع تجفيف طلاء الأظافر، عن طريق النقع في زيت زيتون لمدة دقيقتين ويلاحظ أن الطلاء بدأ يجف بسرعة، ويمكن استبدال زيت الزيتون بزيت عباد الشمس أو زيت جوز الهند.