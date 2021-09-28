الامارات | هواة جمع المقتنيات وقصصهم يلتقون في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن هواة جمع المقتنيات وقصصهم يلتقون في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «عروض أبوظبي»، تنظيم الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» على مدى 10 أيام خلال الفترة من 7-16 أكتوبر في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.

ويحتفي الأسبوع، الأول من نوعه في الإمارة، بهواة جمع القطع النادرة والمجموعات المميزة في مجالات التجزئة والتصميم والترفيه وفنون الطهي، مسلطاً الضوء على رحلاتهم ومغامراتهم لبناء مجموعاتهم الثمينة، والتحديات التي اجتازوها للحصول عليها. وتُمثل هذه التجارب مصدراً لإلهام وتحفيز جامعي التحف، سواء من أصحاب الخبرة أو الواعدين، عبر منحهم فرصة اكتشاف أسرار تكوين المجموعات الخاصة وتطويرها.

ويحتضن الأسبوع برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات والتجارب المبتكرة في عدد من معالم الجذب ومراكز التسوق في العاصمة الإماراتية، والتي توفر نافذة لاكتشاف مجموعات حصرية من المقتنيات والقطع الرائعة، إلى جانب استضافة «سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط»، المهرجان الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة خلال الفترة من 14-16 أكتوبر في منارة السعديات. ويحظى الحدث بمشاركة أكثر من 20 ضيفاً من هواة اقتناء المجموعات والمصممين والفنانين العالميين، ويشهد جلسات وحوارات مع باقة من ألمع النجوم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي علي حسن الشيبة: «أطلقت الدائرة (أسبوع أبوظبي لهواة الجمع) للاحتفاء بالحركة الإبداعية العالمية في العاصمة الإماراتية من خلال تنظيم تجارب ملهمة جديدة تلبي اهتمامات هواة جمع المقتنيات والقطع الفريدة من قطاعات التجزئة والإبداع والطهي. ونثق بأن برنامج هذا الحدث سيُثري جدول فعاليات أبوظبي المتنوع والمتجدد باستمرار».

يتضمن الأسبوع أيضاً حفلاً حصرياً لهواة جمع المقتنيات والقطع النادرة، ومعرضاً عالمياً مفتوحاً لجميع الراغبين في استكشاف الأعمال الفنية الرقمية، علاوة على افتتاح سلسلة من المنافذ والمعارض المؤقتة لمجموعات نادرة من أبرز العلامات العالمية.

يحتضن الأسبوع برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات والتجارب المبتكرة.

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