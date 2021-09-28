الامارات | بنادق تحتفي بـ «إكسبو 2020 دبي» في «الصيد والفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن بنادق تحتفي بـ «إكسبو 2020 دبي» في «الصيد والفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «إم بي 3» في جناحها المشارك في معرض الصيد والفروسية في أبوظبي عن عدد من البنادق الفريدة التي احتفت بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ومعالم الإمارات.وأوضح المدير التنفيذي للشركة خميس حمر العين لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة حرصت على مواكبة إنجازات الدولة عن طريق مجموعة من البنادق، من بينها أكثر من تصميم لبنادق تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي»، وأخرى تحمل نقشاً لأبرز معالم الإمارات والمباني الأيقونية التي اشتهرت بها، كما تضم المجموعة بندقية تحمل نقشاً لمبنى قصر الوطن في أبوظبي، بينما نقش على الجهة الداخلية منها شعار الوطن، إضافة إلى بندقية تحمل نقشاً للناقة «إعمار» التي يمتلكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وفي الجهة الداخلية منها نقش يحمل اسمها.

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