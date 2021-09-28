الامارات | 60 فندقاً في الإمارات تدعم مرضى سرطان الثدي

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 فندقاً في الإمارات تدعم مرضى سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أكثر من 60 فندقاً ضمن محفظة Mariott Bonvoy في دولة الإمارات عن مشاركتها في حملة أكتوبر المقبل لجمع التبرعات لمصلحة مؤسسة الجليلة، بالتعاون مع برنامج «برست فرندز»، وذلك لتقديم الدعم لمرضى السرطان والناجين منه، والمساهمة في شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتشهد حملة #أكتوبر_الوردي مشاركة جميع الفنادق التابعة لمحفظة ماريوت الدولية في الإمارات، حيث تستضيف هذه الوجهات مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك وجبات البرانش ذات الطابع الوردي والأمسيات الخاصة بالسيدات، وجلسات شاي ما بعد الظهيرة، والسّحوبات، وأنشطة الصحة والعافية.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات ماريوت الدولية في الشرق الأوسط، سانديب واليا: «إننا نتطلع لبدء حملة #أكتوبر_الوردي السنوية لدعم الجهود المميزة لمؤسسة الجليلة في نشر الوعي حول مرض سرطان الثدي وعلاجه والأبحاث المتعلقة به بالتعاون مع برنامج برست فرندز».

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عبدالكريم العلماء، عن سعادته بالحماس الذي «نتلقاه من الجهات الداعمة مثل ماريوت الدولية، ونتطلع للتعاون معهم لإيصال رسالتنا، وحث أفراد المجتمع على المساهمة في مهمتنا الهادفة لإحداث فرق في حياة الأشخاص المتأثرين بسرطان الثدي».

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