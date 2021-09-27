تصريحات والد حلا شيحة «رايح جاي عن ابنته».. والأخيرة: مصدومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريح ناري جديد خرج به الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد حلا شيحة يتحدث فيه من جديد عن ابنته، التي أثارت الجدل مؤخرا بأنها ترتدي الحجاب، وقررت اعتزال الفن من جديد، لتسلك طريقا مختلفا مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

وقال والد حلا شيحة في حواره لبرنامج «حروف الجر، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، «عندما ارتدت ابنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع، هي الآن غير محجبة».

تصريحات والد حلا شيحة عنها

أكد أحمد شيحة أن الحجاب لا دخل له بالعلاقة مع الله، وإنما خلعته دون تدخل أو تأثير من أحد، فهي الآن غير محجبة.

تلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته، فقد كانت آخر تصريحاته، خلال أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بعد طرح فيلمه «مش أنا»، حيث قال إن هناك آياد خفية هي السبب وراء موقف ابنته، «في حد عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطفوها مرة أخرى وقد يكون زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو من أقنعها أنا لا أعلم»، مؤكدا أن ابنته تحب الفن والفنانين وهي بعيدة تماما عن تحريم الفن.

وردت الفنانة حلا شيحة مؤكدة أنها مصدومة من رد فعل والدها، وكتبت منشورت مطول عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبداً أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها».

وأضافت: «لن أسمح لأحد الكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة».

ورد والد حلا شيحة أيضا من قبل عن أنباء ارتباطها بالداعية معز مسعود، مؤكدا أنها لن تتزوج في السر، «لو في حاجة هيعلنوا، الحاجات دي مش بتستخبى ومفيش أسرار في الحاجات دي»، وأضاف والد حلا شيحة حينها، «بنتي فنانة معروفة ومسؤولة وتعرف تأخد قرارتها لوحدها وترد بنفسها»، وتمنى أحمد شيحة لها ولشقيقاعتها حياة هانئة، «بدعيلهم ربنا يحفظهم ويبعد عنهم ولاد الحرام، ولو فيه حاجة خير ربنا يقدمها، ولو شر ربنا يبعدها».

خلال زواج حلا شيحة في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تحدث كذلك الفنان الشكيلي أحمد شيحة عن موافقته على معز مسعود كزوج لابنته، وقال إنه استحق تلك الموافقة بسبب أخلاقه، وصبره، وإن حلا شيحة غالية بشكل استثنائي لديه فكانت الموافقة صعبة، «حلا غالية جدا، ومكنتش عاوز أديها لأي حد، لكن معز بأخلاقه وصبره كان يستحق هذه الموافقة».