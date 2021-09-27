حلا شيحة تظهر بالحجاب مع معز مسعود.. ووالدها: خلعته «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عاود الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل مرة أخرى بتصريحاته عن نجلته بعد أسابيع من تصريحاته الخاصة عن أنها تبرأت من مشاهدها مع الفنان تامر حسني في فيلم «مش أنا» الذي صدر خلال الصيف المنقضي.

وقبل ساعات قليلة أكد والد الفنانة حلا شيحة لوسائل إعلامية أنها لا ترتدي الحجاب في الوقت الحالي مؤكدًا أنها اتخذت قرارها الأخير من منظورها الشخصي وبمفردها دون تدخل أو وصاية من أشخاص أخرين.

وعلى الرغم من أن والد حلا شيحة أكد تخليها عن الحجاب إلا أنها ظهرت وهي ترتديه بصحبة زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود في صورة نشرها عبر «إنستجرام» ورفقتهما نجلة معز من زوجته الأولى أحبكما وعلق عليها :«أحبكما كلاكما أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات».

وتطرق الفنان التشكيلي خلال تصريح لـ«نجوم F.M» للحديث عن تفاصيل حدثت بينهما عندما قررت ارتداء الحجاب منذ فترة مؤكدًا أنه حاول إقناعها بعدم ارتدائه لأن الحجاب لا دخل له بالعلاقة مع الله ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون تأثير «هي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».

واعتبر والد حلا شيحة أن ظهور المذيعات بالحجاب على شاشات التلفزيون نوع من التمييز: «هذا يعد تمييزا والتليفزيون في الماضي كان لديه شروط في ظهور أي إعلامي على الشاشات، منها أن يكون محايدا».

كان الفنان أحمد شيحة قد أثار حالة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعدما تبرأت ابنته الفنانة حلا شيحة من بعض مشاهدها مع الفنان تامر حسني بفيلمه الأخير «مش أنا».

كما شن والد حلا شيحة قبل أسابيع هجومًا على تصرفات ابنته وعلق: «غير موافق على كلام حلا على الإطلاق ومينفعش الكلام ده ومش عشان خاطر هي بنتي هطاوعها في الغلط».