نداء شرارة تعلق على شائعات خلعها الحجاب: ما أثقل دمكم.. مجننكم «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تطال الفنانات دوما شائعات تتعلق بالحجاب والحياة الشخصية، سواء زواج أو خطوبة أو طلاق وغيرها من الأمور، نداء شرارة آخر تلك الفنانات، التي طالتها شائعات خلع الحجاب، وهو ما أزعجها بشدة، وجعلها ترد على تلك الأنباء عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رد نداء شرارة على خلعها الحجاب

يبدو أن أنباء خلع نداء شرارة الحجاب التي انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أزعجتها بشدة، فكتبت عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، توضح حقيقة خلعها الحجاب.

قالت نداء شرارة ردا على خبر منشور على أحد المواقع يفيد أنها خلعت الحجاب بالفعل، «يا الله ما أثقل دمكم».

وأضافت نداء شرارة منفعلة: «يعني أنا ليش أصحى ع تليفونات مشان اطلع انفي هاد الخبر بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات».

وتابعت: «ولكم مجننكم هالحجاب الله يجعلكم تنهبلو بس الهي وانت جاهي يحجب لسانكم الطويلة ونخلص».

نداء شرارة والحجاب

من الجدير بالذكر أن الفنانة نداء شرارة تتحدث دوما عن الحجاب، وارتدائها لها، والمحجبات، وقالت في تصريح إعلامي من قبل إنها لا تنوي خلع الحجاب.

ودافعت نداء عن المحجبات، عبر «فيسب وك»، حيث كتبت «هوه بس سؤال محيرني؟، ليه عّم بلاحظ بأغلب المسلسلات مَش الكل طبعا، مشان ما اظلم !! انو عطول البنت المحجبة بتكون فقيرة ومكسورة، هو ما بتعرف تلبس وبس بدها تتمرد بتشيل الحجاب؟».

وتابعت الفنانة الأردنية: «أولًا: مين خبركم انو الحجاب عنوان لقلة الاهتمام بالنفس والترتيب؟؟ نحنا محجبات وعين الله عَلِينا، انيقين وبنعرف نلبس وشخصياتنا قمر ومش مهزوزين وناجحين وبس كنا فقراء برضو كنّا نعرف نلبس احلى لَبْس».

واختتمت: «ثانيا التحرر بالعقل وبس .. شكرا».