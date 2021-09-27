أبرز «البلوفرات» الرجالي الرائجة لخريف وشتاء 2021

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ينتظر الرجال فصل الخريف لاختيار أفضل التصاميم الخاصة بـ «البلوفر» الخفيف المناسب لتغير الطقس تدريجيًا خلال الأيام الماضية، ويعتبرها البعض اختياره الأساسي في إطلالات الرجال الخريفية والشتوية فهي مناسبة للذهاب إلى الجامعة أو الكورسات بينما يختارها البعض بالستايل الملفت والشبابي بطابع مواكب لصيحات عالم الموضة والأناقة.

ويمكنك اختيار مجموعة من أبرز صيحات الموضة الخريفية لـ «البلوفر» لموسم 2021/2022 مختارة من عروض الأزياء حيث برزت العديد من موديلات وتصاميم توبات الصوف، بأشكال مختلفة وألوان جذابة ومناسبة لمختلف الأذواق وهي مجموعة مميزة نشرها موقع «modanisa».

الأزرق الفاتح

من ضمن التصميمات الخاصة بالبلوفرات الرجالية الخريفية يمكنك اختيار اللون الأزرق الفاتح بقصة القبة العالية ويمكن ارتداؤه أسفل الجواكت في الشتاء بلمسات بسيطة وجذابة وهي من تصميم مجموعة «بريوني» من الصوف الدافئ بقصّة القبّة العالية والتي برزت فيها الخطوط الطولية من الصوف أيضاً، مع القصّة المسترخية والمريحة بأسلوب راقي.

القبة العالية

من أبرز الصيحات الشبابية والعصرية يمكن اختيار تصميم مجموعة «كريستيان ديور» المصنوعة من الصوف السميك بالقبة العالية والعريضة مع القصّة المنسدلة بأسلوب رخو باللون الباذنجاني الداكن مع لمسة مميّزة بالبروش الفاخر.

اللون الخردلي

يمكنك اختيار البلوفر «الخردلي» وهو من الألوان الرائجة هذا الموسم وهو تصميم راق بخامة الصوف السميكة من مجموعة أزياء «هيرميس» والمميزة بالأسلوب المضلع والذي أضفى لمسة جذابة على القصّة البسيطة بستايل القبّة الـV.

البلوفر الرياضي

يعتبر اختيار الشكل الرياضي والمريح من أبرز أزياء الخريف ويمكنك الاعتماد عليها في الأوقات غير الرسمية وصممت مجموعة «ازابيل ماران» بلوفر شبابيا من خامة الصوف الناعم بمزيج أنيق من الألوان والتي شملت الكحلي والأحمر والأبيض العاجي، بالقصّة المريحة والعريضة نسبيّاً، مع القبّة العالية التي برز فيها السحاب الظاهر باللون الأحمر.