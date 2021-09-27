مؤشرات تكشف عن مواهب الأطفال مبكرا.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث كل أم عن مواهب طفلها وتحاول تنميتها مع الوقت، أحيانا لا تتمكن الأم من التعرف على شغف طفلها بسهولة، لكن توجد بعض المؤشرات التي تكشف عن موهبة الطفل، كما جاءت على برنامج «جروب الماميز».

مؤشرات تكشف موهبة الطفل

يعبر الطفل عن موهبته عن طريق التلوين والشخبطة.

الرسم على الحوائط من علامات مواهب الطفل.

نصائح الأمهات لاكتشاف مواهب الأطفال

على الأمهات الاقتراب من سن الأطفال ومحاولة فهم احتياجاتهم.

تشجيع الطفل على الرسم.

يساعد تعبير الطفل عن موهبته إخراج الطاقة داخله.

اكتشاف مواهب الطفل المختلفة في الرسم أو الموسيقى وغيرها.

من العلامات الأخرى التي تكشف موهبة الطفل كما ذكرها موقع «preschooler».

حب التفاصيل

مثل فك وتركيب الألعاب، هذا يعني أن الطفل محب للتفاصيل ومنظم وشديد الانتباه، وهذا الدليل على كفاءته في مواد الرياضيات والعلوم.

الثرثار

إذا كان الطفل من يميل إلى تأليف القصص والحكايات من وحي الخيال وسردها إلى أصدقائه في المدرسة فهذا يدل على أن الطفل ذو شخصية قيادية يجيد الكفاءة اللفظية، ويريد جذب الآخرين نحوه، ولديه قدرة على الإقناع.

مستكشف

الطفل الذي يرغب في استكشاف كل ما حوله، ويميل إلى بناء المكعبات على أشكال أبنية وعقارات فهذا مؤشر إلى حبه للهندسة أو الاختراع فيمكن أن يكون مخترعا ناجحا.

الطفل الحالم

هو الشخص الذى يعيش مع شخصيات مستوحاة من أحداث خيالية، فهذا مؤشر أن الطفل يميل إلى المهن الإبداعية مثل الفن والتمثيل أو مصمم أزياء لذلك يجب الحرص على تنمية مهارته في ذلك.