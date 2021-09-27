حفيدة عادل إمام في أحدث ظهور: تعرضت للتنمر بسبب تقليد جدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت هالة مقبل حفيدة الفنان عادل إمام الأضواء، بسبب فيديوهاتها على تطبيق «تيك توك» الشهير، ظهرت وهي تغني وتمثل وتقلد جدها الفنان عادل إمام، مثلت مقطعا من مسرحية مدرسة المشاغبين، ونشرت الفيديو، واعتبرها الجمهور تريد الدخول في عالم التمثيل، مما دفع هالة للرد عما تعرضت له بسبب هذا الفيديو.

أول ظهور لهالة عادل إمام

نشرت هالة مقبل حفيدة الزعيم عادل إمام فيديو لها وهي تقلده في مشهد من مدرسة المشاغبين، وسعدت هالة للغاية برد فعل جدها، لأنه ضحك عليها وعلى طريقة تقليدها له، ولكنها تعرضت للتنمر، واعتبرها الجمهور تريد التمثيل مثل جدها وعائلتها الفنية، وهو ما جعلها تحذف الفيديو فورا، وقالت «أنا صغيرة جدا على الشتيمة، وعشان كدة مسحت الفيديو، ونفس الناس اللي شتمتني لو حد شتم ولادهم في الشارع مش هيسكتوا»، لم تفكر هالة في وقت تنزيل الفيديو في التمثيل، وإنما كانت تجرب فقط تقليد جدها.

وتحدثت هالة عن تعامل عادل إمام مع أحفاده، وقالت إنه يعامل كل شخص حسب شخصيته ومهاراته، وما هو مميز له، أما عن أفلامها المفضلة لجدها فهو «مرجان أحمد مرجان» ومسلسل «صاحب السعادة» و«عوالم خفية».

وتحدثت هالة عن التحدي الذي دخلته مع والدها، موضحة أنها تحدته بخسارة الوزن، إذا تمكنت من خسارة القليل من وزنها، سوف يجعلها تقابل الفنان مينا مسعود، وهو المفضل لديها، وجعلها هذا التحدي تبكي من فرط فرحتها للقاء مينا مسعود.

وفي أول لقاء إعلامي لها، تحدثت هالة عن موهبتها الحقيقية، وهي عكس ما توقع الجمهور بأنها تجيد التمثيل، وإنما هي تحب الرسم وهو موهبتها الحقيقية، حيث ترسم اللوحات الفنية، وأشد ما يعجبها هو التحديات، وأفضلها ما دخلته من أجل رؤية مينا مسعود.