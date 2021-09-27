تطورات جديدة في قضية فتاة الفستان: حولت لجامعة خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها قضية حبيبة زهران، التي عرفت إعلاميا بـ «فتاة الفستان»، حيث أعلنت أنها تمكنت أخيرا من الالتحاق بجامعة أخرى غير حكومية، بعد كثير من المشادات، والمشكلات التي حدثت بينهما وبين جامعتها الأم «طنطا»، التي شهدت واقعة «الفستان»، من تنمر عليها بسبب ارتدائها فستان بحسب حديثها.

فتاة الفستان تلتحق بالأكاديمية البحرية

كتبت فتاة الفستان في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعلن انضمامها لجامعة جديدة، حيث قالت، حبيبة زهران، «الحمدلله دائما وابدا، دي بداية صفحة جديدة في حياتي واثقه انها خير ليا وبدايه لحلم انا كان نفسي احققه وقولت في يوم هعمله بس اخلص الكليه بتاعتي الاول ويشاء القدر يحصلي مشكله تخليني احول، واروح الكليه اللي كان نفسي فيها من الاول خالص».

وشكرت حبيبة زهران رجل الأعمل نجيب ساويرس على دعمه لها طوال الفترة الماضية، «وطبعا مقدرش انسي حضرتك علي دعمك ليا طول الفتره اللي فاتت دي شكرا علي كل حاجه».

وأوضحت فتاة الفستان أنها التحقت بكلية الإعلام والترجمة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية بالإسكندرية.

من هي حبيبة زهران فتاة الفستان؟

من الجدير بالذكر أن حبيبة زهران تدرس في كلية الآداب جامعة طنطا، وهي في الأساس من محافظة الإسكندرية، وتعرضت للمضايقات والتنمر بسبب ارتدائها فستان خلال أحد امتحانات الكلية.

واتهمت حبيبة زهران الكلية وفتاة مجهولة بأنها خلف رسوبها في مادتين في كلية الآداب جامعة طنطا، وقالت حبيبة في تصريحات سابقة إنها تتعرض للمضايقات منذ تلك الواقعة، ويتعرض لها الطلبة والمراقبين ويسبونها، وهو ما جعلها لا تريد التواجد مرة أخرى في جامعة طنطا، وتريد التحويل إلى أي جامعة أخرى، ومع دعم نجيب ساوريس، تمكنت من التحويل إلى الجامعة التي ترغب فيها.