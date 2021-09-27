احذر هذه الأطعمة "المملحة" الست لتجنب ارتفاع ضغط الدم المميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نادرًا ما يكون لضغط الدم المرتفع أعراضا ملحوظة، ما يجعل من الصعب تشخيصه في كثير من الأحيان.

وإذا تُركت الحالة دون علاج، فإنها تزيد من خطر التعرض لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما يترك أضرارًا دائمة.

وبينما هناك أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم مثل التوت والشوفان، فهناك أيضًا أطعمة يجب تجنبها، بحسب ما ذكر موقع express.

وليس من الواضح دائمًا أسباب المرض، ولكن هناك أشياء قد تزيد من مخاطر إصابتك، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإن هؤلاء أكثر عرضة للخطر:

- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

- من يتناول الكثير من الملح ولا يأكل ما يكفي من الفاكهة والخضروات

- لا تمارس ما يكفي من التمارين

- شرب الكثير من القهوة (أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين)

- التدخين

-لا تنام كثيرًا أو تنام بشكل مضطرب

- عمرك فوق الـ65 عامًا

-لديك قريب يعاني من ارتفاع ضغط الدم

ويساعد التغيرات الصحية في نمط الحياة في تقليل فرص الإصابة والمساعدة في خفضه إذا كان مرتفعًا بالفعل، كما يحدد ما تأكله، وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة، وما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، خطر إصابتك.

أيضا يساعد تجنب الملح بشكل كبير في خفض ضغط الدم، كون الصوديوم في الملح، مساهمًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب، وهذا بسبب تأثيره على توازن السوائل في الدم.

ولا يجب على الشخص تناول أكثر مما يعادل ملعقة صغيرة من الملح يوميًا كونه يحتوي على نحو 40٪ من الصوديوم.

أيضا يأتي معظم الصوديوم في وجباتنا الغذائية من الأطعمة المعبأة والمعالجة، وتعتبر الأطعمة التالية المعروفة باسم "الست المملحة"، من المساهمين الرئيسيين في تناول الملح اليومي:

- الخبز

- البيتزا

- الفطائر

- اللحوم الباردة واللحوم المقددة

- الحساء

- ساندويتشات اللحوم المصنعة