كورونا اليوم: تحذير من تأثير التبغ.. ومفاجأة جديدة عن أصل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تحذير من تأثير التبغ على الأعراض

أكدت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون كل عام، حول العالم بسبب تعاطى التبغ، وتنصح المواطنين بالمحافظة على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما، وأوضحت أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالإقلاع عنه سريعا، وفقا لما جاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

مفاجأة جديدة عن أصل الفيروس

ما زال أصل وفصل فيروس كورونا قضية محيرة للعلماء رغم النظريات الكثيرة والمتعددة التي تحدثت عن انتقاله من سوق ووهان للأسماك أو تسربه من مختبر للأبحاث في ذات المدينة الصينية.

فقد اكتشف باحثون، أن فيروسات كورونا الكامنة في الخفافيش اللاوسية يبدو أنها الأقرب للفيروس المسبب لكوفيد 19 حيث تتواجد في الطبيعة بشكل عام، وفقاً لموقع "Live Science"، ونقله موقع العربية.

لبن الأم الملقحة ضد كورونا يحتوي على أجسام مضادة ضد كورونا

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن لبن الأم التي تلقت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا يحتوي على أجسام مضادة قد تحمي رضيعها من العدوى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" Independent البريطانية، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثار الأجسام المضادة على مناعة الرضّع، وبحسب الدراسة، قال باحثون من "جامعة فلوريدا" الأميركية، إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على معدلات التطعيم للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي اعتبرن اللقاحات آمنة بالنسبة لهن، لكن العديد منهن مازلن مترددات بشأن التطعيم، وفقا لموقع العربية.