لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب مياه المخلل باعتدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ماء المخلل شيء مفضل للبعض كنوع من فواتح الشهية أثناء تناول الطعام، لكن هل تعلم أنه غني ببعض العناصر الغذائية المهمة لجسمك شرط عدم الإفراط؟

- يحتوي على بكتيريا صحية

المخلل يحتوي علىLactobacillus ، وهو نوع من بكتيريا الكائنات الحية المجهرية التي تعد مكونًا طبيعيًا لميكروبيوم الأمعاء الصحي، وفق ما أورد موقع "eatthis".

هذا النوع مهم لهضم الطعام بشكل أسرع، ويساعد في تعزيز تغذية الشخص من خلال توفير الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وجزيئات أخرى تساهم بنسبة في علاج حالات، مثل انخفاض الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول.

لذلك، فإن تناوله أو شرب عصيره باعتدال، يحسن بشكل كبير من مشاكل المعدة.

- يقلل من الصداع:

إذا كنت تعاني من الصداع وسط تعب اليوم وضغوطات العمل، يمكنك تناول مياه مخلل الخيار، فهو يساعدك في التقليل من حدة الصداع بنسبة كبيرة وينشط دماغك، ولكن تأكد في هذه الحالة أن يكون ضغطك غير مرتفع.

- ترطيب الجسم

وبحسب موقع "healthline" المعني بالأمور الطبية، فإن ماء المخلل يساعد على منح جسمك الترطيب اللازم، لاحتوائه على كمية ممتازة من الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على الترطيب، بالسماح للجسم بالتعرق أكثر.

- الحماية من السموم

يحتوي ماء المخلل على فيتاميني (C) و (E)، وهما يلعبان دورًا مهمًا لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، ويعملان على في حماية الجسم من السموم.

- يساعد على إنقاص الوزن

لاحتوائه على نسبة عالية من الخل، والذي يساعد على إنقاص الوزن مع تناوله بشكل دائم، وبحسب دراسة يابانية، فأن تناول ما يقارب 12 جرامًا من الخل في طعامك يحفز جسمك على إنقاص الوزن.