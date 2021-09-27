إعلاميات «الستات ما يعرفوش يكدبوا» يقدمن نصائح للتعامل مع الزوج العصبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناقش برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني، وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، عدة موضوعات مختلفة، إذ تناولن دراسة تقدم نصائح للتعامل مع الزوج العصبي، كما سلط البرنامج الضوء على تنازل أميرة يابانية عن لقبها الملكي، وكذلك أكثر من مليون ونصف دولار، للزواج بمن تحبه، فضلًا عن الحديث على انخفاض فواتير الكهرباء مع دخول فصل الشتاء، وذلك في حلقة اليوم من البرنامج.

نصائح التعامل مع الزوج العصبي

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن هناك دراسة تهدف لتخفيف المشكلات التي تحدث بين الزوجين بسبب عصبية الزوج، إذ أن بعض الأزواج يحدث بينهم مشاكل بسبب الأزمات المالية، والبعض الآخر بسبب الغيرة، ذلك وغيرها من الكثير من المشاكل، مقدمة عدة نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج العصبى، وهى أنها تكون هادئة للغاية، ومحاولة الاختفاء من أمامه عند ظهور بوادر العصبية، كما يجب الزوجة أن لا تبادل الزوج الاتهامات عندما يكون عصبيًا.

ونصحت «الأباصيري»، السيدات بعدم توقعها سبب تعصب الزوج، ولكن يجب أن تقوم الزوجة بسؤال زوجها عما يتعبه، بصوت هادئ غير مستفز، بينما قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن أكثر ما يريح الزوج هي كلمة «حاضر»، وبعد ذلك هو سوف يعلم أنه كان مخطئ، وكذلك عدم مناطحة الزوجة لزوجها أثناء الخلاف.

وداعا لفواتير الكهرباء المرتفعة

وتوقعت الإعلامية منى عبد الغني، أن تقل فواتير الكهرباء مع دخول فصل الشتاء بدءا من نوفمبر المقبل، وقلة استخدام التكيفات بشكل كبير، مشددة على ضرورة أن يكون هناك وعى لدينا من الأشياء التى تستهلك كهرباء بنسبة كبيرة دون أن ندرى، ومنها على سبيل المثال «الكاتيل» يسحب الكثير من الكهرباء، ويجب أن يكون لدينا وعى لتظل فاتورة الكهرباء الخاصة بكل منا غير مرتفعة، وذلك حتى لا ندخل فى الشرائح التى تتعرض لرفع الدعم عنها بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة.

تنازل أميرة يابانية عن لقبها الملكي

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري، أن الأميرة اليابانية «ماكو» تنازلت عن مليون دولار مخصصة لها من العائلة المالكة، من أجل الزواج من ابن الشعب البسيط، إذ أن الأميرة اليابانية قد أعلنت فى وقت سابق عن نيتها ورغبتها فى الزواج من أحد أبناء الشعب العاديين، والذى لا يمت باى صلة إلى العائلة المالكة بصلة، ما أسفر عن جدل منذ سنوات من عام 2017 وحتى الآن، وهى تحاول العمل على حل تلك المشكلة ما بين أسرتها وما بين اختارته لترتبط به.

وأوضحت الأباصيري، أنه فى النهاية أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الحل الموجود أمام الأميرة التى تبلغ من العمر 29 عاما، وحفيدة الإمبراطور «أكى هيتو» هو تخليها عن العرش مقابل خطبتها من "كى كوموروا"، كما إنها فى هذه الحالة سوف تتنازل عن جزء من مستحقاتها كأميرة يبلغ 150 مليون ين يابانى، أى ما يعادل مليون و350 ألف دولار حتى تتزوج من أحبته.