3 خطوات تساعد على تمييز التورتة الطازجة.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث بعض محلات الحلويات على تحقيق الأرباح المرتفعة، بعرض نفس التورتة في اليوم التالي دون تخفيض في سعرها، رغم أنها غير طازجة، وهناك بعض العلامات التي تساعد في التعرف على التورتة الطازجة، منها كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

طرق التعرف على التورتة الطازجة

قوام الكريمة

تزيين الكيك بالكريمة البيضاء يتم في أكثر من مرحلة لتحضير التورتة، لذلك يسهل ملاحظة جودة التورتة، فبعد تحضير الكريمة تحتوى على كمية عالية من الماء وهو من الأمور التي تؤدي إلى إفسادها سريعا، ويؤدى إلى تغيير في قوام الكريمة وميلها إلى اللون الأصفر بدلا من اللون الأبيض الناصع وتصبح أنشف قليلًا.

شكل الفاكهة

أغلب التورتات البيضاء والمصنوعة بنكهة الفانيليا، يتم تزيينها بالفواكه، ليس بالضرورة أن تكون الفواكه موسمية، ففي الأغلب يعتمد على الفواكه المجمدة، لكن بمجرد وضعها على التورتة، إذا بقيت لعدد ساعات طويل يلاحظ أنها أن الفاكهة بدأت تأخذ شكل يميل إلى الذبول.

لون الجيلي

عند تزيين أغلب أنواع التورتات، عندما تكون التورتة طازجة تأخذ لونا فاتحا يميل إلى اللمعان، إما اذا بقيت فترة طويلة فيميل إلى اللون الغامق مما يظهر مرور ساعات على تحضير التورتة.

طرق تلميع الفاكهة على التورتة

الجيلاتين

يأتى الجيلاتين كأول الخيارات التي تستخدم لتلميع الفاكهة على التورتة نظرا لقوامه الخفيف ولونه الشفاف.

العسل

يمكن استخدام ملعقة من العسل الأبيض المخفف بالماء، لتلميع الفاكهة فوق التورتة، أو استخدامه دون تخفيف على حسب حجم وكمية الفاكهة.

المربى

تعد المربى من الخيارات التي تساعد على تلميع الفاكهة على التورتة، مع ضرورة تحضيرها بطريقة خاصة، ولكن يجب أن تكون المربى قوامها كريمي خفيف ومخفوقة جيدا لتخلو من التكتلات ويسهل فردها على الفاكهة.