الامارات | أب يشعل النار في ابنته لرفضها العيش معه

شكرا لقرائتكم خبر عن أب يشعل النار في ابنته لرفضها العيش معه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت فتاة مصرية تدعى "إيمان"، 18 عاماً، بحروق على يد والدها، الذي أشعل النار في جسدها لرفضها وأشقائها العيش معه بعد انفصاله عن والدتها بسبب خلافات أسرية.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن الواقعة حدثت في قرية "سريوه" التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأمرت النيابة بحبس الأب الذي تم القبض عليه بعد محاولته الهرب عقب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن الأب استغل تواجد ابنته في المنزل بمفردها في المنزل، وقام بسكب البنزين على جسدها ثم أشعل النيران، انتقاما منها ومن والدتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الأب حاول من قبل إشعال النيران في منزل زوجته الذي يقيم به أبناؤه، وألقى القبض عليه، لكنهم تنازلوا عن المحضر وخرج بعد تدخل كبار العائلات بالمنطقة، لافتاً إلى أن الأب انفصل عن زوجته منذ فترة، وطلب منها أن يقيم الأبناء معه لكنهم رفضوا وفضّلوا الإقامة مع والدتهم، وهو ما أثار غضبه ودفعه لمحاولة الانتقام من زوجته السابقة وأولادهما الثلاثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news