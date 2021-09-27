100 يوم حول مصر.. «أسامة» و«مروة» يطوفون كل المحافظات بأقل التكاليف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حبهما للتفاصيل غير التقليدية، وتجربة كل ما هو جديد، خاصة السفر والترحال سويًا، واستكشاف الأماكن الجديدة والجميلة على أراضي بلادهما، دفع كل من الزوجين أسامة إبراهيم، ومروة الهادي، إلى ابتكار تحدي شيق، للانتقال من خلاله بين جميع محافظات مصر، خلال 100 يوم فقط، ومشاركة متابعيهما كواليس وتفاصيل رحلاتهما المتنوعة، كي يشاركوهما كل ما هو مميز على أرض مصر.

حب السفر والترحال

نظرًا لطبيعة عمله منذ أعوام قليلة ماضية، في الترحال بين العديد من المدن والمحافظات المختلفة، قرر الزوج الثلاثيني، تكرار نفس الجولات، لكن هذه المرة للاستمتاع والاستكشاف فقط، إذ لم يجد أفضل من زوجته، لتشاركه في مغامراته الجديدة، خاصة أنها تهوى الترحال، وتب تجربة كل ما هو جديد أيضًا، بحسب حديث «أسامة» لـ«هن».

لم يجد أسامة إبراهيم، متعته باستكشاف الأماكن المختلفة والتنقل بينها خلال فترة عمله مسبقًا، لذلك قرر تقديم هذا التحدي بالتعاون مع شريكة حياته، وتوثيق مغامراتهما في حلقات متنوعة أسمياها «حوالين مصر في 100 يوم»، التي يتم خلالها السفر إلى جميع أنحاء الجمهورية، خلال مائة 100 فقط: «من زمان وأنا نفسي أحقق حلم السفر، كنت بسافر الأول شغل، وماكنتش بستمتع بحاجة، ودلوقتي قدرت أعمل ده».

استمتاع وترويج للفكرة

10 أيام فقط مروا من مدة التحدي، زار خلالها الزوجين 7 محافظات هي: البحر الأحمر، إسكندرية، إسماعيلية، دمياط، الشرقية، بورسعيد، ولم يكتف الزوجان بالاستمتاع واكتشاف الأماكن الجديدة فقط، بل حرصا على تقديم كل ما يمرون به من مناطق مختلفة، لمتابعيهم عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمساعدة كل من يرغب في إعادة التجربة ذاتها، بأقل الإمكانات غير المكلفة ماديًا: «بنسافر بأقل التكاليف، وبنركب كل وسائل المواصلات، بدءًا من التوكتوك والحنطور والترام، وحتى القطارات والمواصلات العامة، عشان نسهل على الناس».

العمل أونلاين

يعمل كل من الزوجين في مجالات مختلفة، لكنها تتفق في كونها «أونلاين»، ما يسهل عليهما عمليات التنقل والسفر بسهولة، وفي الوقت ذاته لم يهملا أو يقصرا في عملهما: «بنتابع شغلنا أونلاين، والفلوس اللي بتيجي بنشيلها للسفرية الجديدة».

انتهاء تحدي «حوالين مصر في 100 يوم»

من المقرر أن تنتهي أيام التحدي بزيارة آخر محافظة، أواخر العام الجاري، وهو ما يحرص على تنسيقه الزوجين، حتى ينتهي التحدي كما خُطط إليه: «يوم 31 ديسمبر آخر يوم لينا، هننهي فيه رحلتنا في 100 يوم حوالين مصر».