الامارات | جريمة مروعة في مصر.. لص يطعن امرأة حامل ويقتل جنينها

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في مصر.. لص يطعن امرأة حامل ويقتل جنينها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية، من القبض على عامل بأحد المولات الشهيرة بعدما هاجم سيدة حامل في الشهر التاسع داخل منزلها بقصد السرقة، وسدد لها طعنات تسببت في وفاة جنينها داخل بطنها وفرّ هاربا، ثم تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل تبلغ 29 عاما، حامل في الشهر التاسع مصابة بعدة طعنات نافذة بالجانبين والبطن واليد، وتوفي الجنين بداخلها.

وبيّنت التحريات أن المجني عليها فوجئت بالمتهم داخل الشقة الواقعة بالطابق الأرضي، وحين حاولت الاستغاثة بالجيران، سدد لها طعنات وفرّ هاربا، وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة عامل نظافة بمول العرب، ومستأجر شقة بالعقار ذاته بالطابق الأرضي، وتمكن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر من القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ودخوله للشقة بأسلوب التسلق من الشرفة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

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