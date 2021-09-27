الطفلة دينا ليست الأولى.. أبرز حوادث "ملاهي الموت" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة الإسكندرية، بعد مصرع طفلة إثر سقوطها من "لعبة الإعصار" على ارتفاع 10 أمتار، بملاهي بمنطقة الرأس السوداء.

نيابة المنتزه أول قررت غلق وتشميع الملاهي، إذ كشفت تقارير اللجان الفنية أن الملاهي تدار بدون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية، وأن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

والطفلة دنيا ضحية "لعبة الإعصار" في ملاهي "فرحة" المتهالكة والتي لا تصلح للاستخدام، ليس الضحية الأولى، ففي إطار ذلك نستعرض أشهر حوادث الملاهي في مصر:

- لعبة "صاروخ" في مطروح

في سبتمبر 2020، سقطت لعبة "صاروخ" وعلى متنها أشخاص في مدينة ترفيهية في منطقة مرسى مطروح، وتسببت في إصابة 10 منهم 6 أطفال.

أسفر عن ذلك حينها غلق وتشميع 6 مراكز ملاهي ترفيهية، في مناطق باب البحر وكورنيش المدينة، بعد أن تبين انتهاء تراخيصها.

- ملاهي الدقهلية

في مايو 2021، لقيت إحدى ضحايا الملاهي في الدقهلية مصرعها، بعد أسبوع من سقوطها هي وشقيقها وشقيقتها من أرجوحة "لعبة الفنجان" بالملاهي في مدينة جمصة ما تسبب في إصابتهم بكسور ودخولها غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي في حالة خطرة.

- إصابة 14 طفلا في الدقهلية

في 2019، تعرضت مجموعة من التلاميذ إلى حادث مؤلم عندما سقطت بهم إحدى الألعاب، خلال رحلة مدرسية في أحد الملاهي، في الدقهلية.

وتعرض 14 تلميذا، بمدرسة طلخا المتميزة للغات، لإصابات مختلفة، إثر سقوط لعبة بهم أثناء رحلة مدرسية في الملاهي بمدينة المنصورة، وتم إسعاف 9 منهم في الحال وغادروا المستشفى وعمل جبيرة لـ 2 آخرين ووضع 3 تلاميذ تحت الملاحظة.

- مدينة ملاهي العباسية

وفي 2016، تسبب سقوط لعبة أطفال في مدينة الملاهي بالعباسية في وقوع 5 إصابات في صفوف الأطفال وعائلاتهم.

وسقطت إحدى الألعاب إثر عطل مفاجئ، ما خلّف إصابات في صفوف عدد من الأطفال.