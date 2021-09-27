نصائح مهمة للرجال والنساء لإنقاص الوزن بعد سن الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بمجرد أن تصل إلى سن الأربعين، ستبدأ في رؤية الطرق المختلفة التي يؤثر بها العمر على جسمك وصحتك العامة، وخلال فترة المراهقة أو العشرينيات من عمرك، يكون فقدان الوزن أمرًا بسيطًا، ولكن مع تقدمك في العمر، فإن انخفاض معدل الأيض سيمنع حدوث ذلك.

فيما يلي، بعض النصائح المهمة للرجال والنساء للمساعدة على إنقاص الوزن عند بلوغ سن الـ 40، حسب ما جاء في موقع "boldsky".

1. زيادة أوميجا 3:

إذا كنت تريد أن ترى حجم خصرك يتقلص بطريقة صحية، فعليك إضافة بعض الأسماك إلى نظامك الغذائي، حيث تساعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 على إنقاص الوزن بسرعة، عن طريق الحد من الشهية والشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

2. زيادة كمية الألياف التي تتناولها:

التغيرات الهرمونية يمكن أن تخلق مشاكل في وزنك ومحيط الخصر مع تقدمك في العمر، لكن زيادة كمية الألياف ستساعدك على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا في التخلص من انتفاخ البطن وتسريع عملية الهضم.

3. عدم تناول الحلوى:

يوصي بتخطي الحلوى أثناء تقدمك في العمر، حيث وجدت الأبحاث أيضًا وجود صلة بين المحليات الصناعية والسمنة مع الدهون الزائدة في البطن، لذا يعد تجنب استهلاكها من أحد أفضل النصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين.

4. تناول وجبة فطور صحية:

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، حيث يبدأ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في على السعرات الحرارية على مدار اليوم، لذا يجب تناول الأطعمة الصحية على الإفطار.

5. تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية:

تأكد من تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكر مثل الآيس كريم أو الكعك، واختيار الأطعمة الصحية.

6. تناول الشاي الأخضر:

القليل من الشاي الأخضر كل يوم يساعد على خسارة الوزن بشكل كبير، وأشارت الأبحاث أيضًا أن إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من قدرتك على حرق الدهون بنسبة هائلة تبلغ 12%.

7. المشي:

يساعد إضافة المشي اليومي إلى روتينك في الحصول على وزن أكثر صحة، بالإضافة إلى أنه يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل فرص تعرضك للإصابة.