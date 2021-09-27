5 نصائح لحماية طفلك من أمراض القلب: أكليه سمك وبلاش دليفري وسهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

منذ أن تضعه للحياة ويمنحها اللقب الأفضل في عمرها، تعطيه كل رعايتها وتصبح صحته أول اهتماماتها، فلا شيء في الحياة يشغلها عن رعاية طفلها وصحته، التي تضعها الأم تحت الملاحظة الشديدة، وتدقق بحرص على أي أعراض طارئة تظهر عليه، وبسبب نمط الحياة السريع ربما تضطر الأمهات لاعتماد أنظمة غذائية، تؤثر بشكل خاطئ على الطفل، وربما تعرضه للإصابة بأمراض القلب.

نصائح لوقاية الأطفال من أمراض القلب

إصابة الأطفال بأمراض القلب ليست بعيدة، خاصة مع انتشار عادات وسلوكيات خاطئة، مثل التدخين السلبي، والنظام الغذائي الخاطئ، وهنا وضع الدكتور عمرو جمال، مدرس القلب بكلية طب جامعة عين شمس، عددا من النصائح التي يمكن أن تتبعها الأمهات، لوقاية طفلها من أمراض القلب، بحسب لقائه في برنامج «جروب الماميز» مع الإعلامية ياسمين نور الدين.

وأكد «جمال» أن حماية الطفل من أمراض القلب ليس فقط في النصائح الموجهة له باستمرار، لكن تأتي من خلال نظام الحياة السليم، الذي ينشأ عليه منذ الصغر، ومن ضمن النصائح هي:

- التعود على الأكل الصحي، والابتعاد عن الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة.

- تناول السمك مرتين في الأسبوع، لاحتوائه على زيوت أوميجا 3 المفيدة للقلب.

- تناول الأطعمة المشوية.

- عدم السهر لأوقات متأخرة، خاصة في فترات الإجازة.

- ممارسة الرياضة أمر ليس ترفيهي، أو يمكن الاستغناء عنه للالتزام بالدراسة، فلا بد من ممارسة الرياضة على الأقل من يومين إلى 3 أيام في الأسبوع، لمدة ساعة واحدة على الأقل، حتى ينشأ الطفل على أن الرياضة جزء مهم من حياته.

كيف تلاحظي إصابة الطفل بمشاكل في القلب؟

عن كيفية ملاحظة الأم إصابة ابنها بمشاكل صحية في القلب، أوضح «جمال» عددا من الملاحظات التي يجب أن تنتبه إليها الأمهات، مشيرا إلى أن سرعة دقات القلب لدى الأطفال أمر طبيعي، وليس به خطورة، فالطفل حين يولد تكون ضربات قلبه أسرع بكثير من الأشخاص في مراحل عمرية متقدمة، وتقل تدريجيًا مع تقدم العمر.

- على الأمهات مقارنة لعب طفلها مع أقرانه، وإذا ما كان يعاني من النهجان، أم لا.

- يمكن إجراء التحاليل اللازمة، لاكتشاف إذا كان يعاني من مشكلة، أو عيب خلقي في القلب.

- إذ لم يتمكن من الرضاعة بشكل طبيعي، ويجد صعوبة في ذلك.

- رغم النظام الغذائي، إلا أنه لا ينمو بشكل جيد، أو معدل طبيعي.

- مجهوده أقل من باقي زملائه.