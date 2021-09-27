الامارات | نمر نادر يقتل عامل تنقيب عن الذهب في إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نمر نادر يقتل عامل تنقيب عن الذهب في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل نمر من نوع ببر سومطرة المهدد بالانقراض أحد عمال التنقيب عن الذهب في مقاطعة جامبي الإندونيسية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأفاد موقع تريبيون نيوز دوت كوم الإخباري بأن عامل التنقيب عن الذهب الذي كان يُدعى راسيدين /43 عاما/ كان يأخذ قسطًا من الراحة مع عمال آخرين أمس الأول السبت عندما هاجمه النمر في منطقة ميرانجين.

ونقل عن شخص عرَّف نفسه باسم موستاروبي قوله: «كان النمر كبيرا لكنه نحيف أيضا... ربما لم يكن لديه ما يكفي من الطعام».

ووفقا للتقرير، فقد تمكن آخرون من عمال التنقيب عن الذهب من الهروب عن طريق تسلق حفارة ميكانيكية.

يشار إلى أن ببر سومطرة هو النوع الوحيد من نمور الببر المتبقي في إندونيسيا بعد انقراض نمور ببر جاوة وببر بالي منذ سنوات.

ولم يتبق سوى نحو 400 نمر من الببر السومطري في البرية، وتتضاءل أعدادها بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية بسبب إزالة الغابات بشكل متسارع لصالح مزارع زيت النخيل.

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