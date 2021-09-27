الامارات | شاب يقتل صديقته بطريقة غريبة.. ماتت داخل حقيبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل صديقته بطريقة غريبة.. ماتت داخل حقيبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بالسجن 30 عاماً في ولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة، بعدما اختطف صديقته السابقة ووضعها في حقيبة وتركها تموت اختناقاً على جانب طريق.

وأقر خافيير دا سيلفا روجاس بأنه مذنب وقال للمحكمة أنه وضع شريط تغليف على فم صديقته فاليريا، وربط ساقيها ويديها ووضعها في حقيبة، ثم قاد سيارته بعد ذلك مسافة 10 أميال، وتخلص من الحقيبة على جانب الطريق.

وبعد يومين من اختفاء صديقته أبلغت عائلتها السلطات التي اكتشفت جثمانها لاحقاً، وتم العثور على الحمض النووي لروجاس على مقابض الحقيبة، وكذلك تحت أظافر فاليريا.

وكشفت وثائق المحكمة، أن روجاس استولى على أموال من الحساب المصرفي لصديقته عقب موتها، بلغت قيمتها 5350 دولاراً، كما سرق جهاز iPad والكمبيوتر المحمول الخاص بها، وفقًا للمدعين العامين.

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