بفستان ناعم.. هكذا ظهرت درة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إطلالة ناعمة ظهرت بها الفنانة درة، خلال عرض البرومو الخاص لحلقة الجمعة المقبل من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc.

وستحل الفنانة درة ضيفة الحلقة، مرتدية فستان قصير باللون البينك، بقصة الأوف شولدر، ومتعدد الطبقات عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، كما نسقت مع إطلالتها حذاء شفاف باللون الفضي.

وارتدت إكسسوارات مكونة من خواتم ومجموعة أساور وحلق.

وكان آخر أعمال درة قبل مسلسل "زي القمر "، حكاية "حدوتة غالية" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من فرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.